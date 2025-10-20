Neue Kataloge: Portugal & Südeuropa 2026 von Olimar

Beide Ausgaben bieten laut Olimar eine breite Auswahl an sorgfältig zusammengestellten Hotels, Erlebnisreisen und Ausflügen, wissenswerte Fakten, Hintergrundinformationen und redaktionelle Beiträge zu den jeweiligen Reiseländern. Ergänzend zu den Katalogen steht unter www.olimar.com das umfangreiche, komplette Olimar-Angebot mit tagesaktuellen Preisen und Verfügbarkeiten bereit.

„Olimar steht seit über 50 Jahren für Qualität, Kompetenz und persönliche Beratung. Als Spezialist für Portugal und Südeuropa legen wir großen Wert auf eine individuelle Produktauswahl, authentische Reiseerlebnisse und eine enge Partnerschaft mit dem stationären Vertrieb", betont Pascal Zahn, Geschäftsführer Olimar Reisen. "Unsere Kataloge und unsere Website bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Kundenberatung. Fundiert, flexibel und zuverlässig.“

Als Qualitätsreiseanbieter und erfahrener Portugal- und Südeuropa-Spezialist biete Olimar seinen Vertriebspartnern langjährige Zielgebietskenntnis, eine persönliche Auswahl an besonderen und landestypischen Unterkünften sowie individuell kombinierbare Pauschal-, Baustein- und Einzelleistungen. Reisebüros profitieren zudem von einem professionellen Service Center mit persönlicher Beratungsunterstützung, flexiblen Buchungsmöglichkeiten und attraktiven Konditionen inkl. Grundprovision, wie das Unternehmen hervorstreicht.

„Das ist Portugal! 2026"

Auf rund 200 Seiten präsentiert Olimar das Portugal-Portfolio: vom Festland über Madeira und Porto Santo bis hin zu den Azoren. Es umfasst neben ausgewählten Hotels, besonderen Erlebnis- und Städtereisen auch sorgfältig kuratierte Ausflüge, die das Reiseerlebnis perfekt abrunden sollen. Ergänzt wird das Angebot durch den beliebten Olimar Concierge-Service, der individuelle Wünsche wie Restaurantreservierungen, Golf-Startzeiten oder Theaterkarten ermöglicht. Redaktionelle Beiträge mit Insiderwissen und Hintergrundinformationen zu Land und Leuten sollen den Katalog zu einem inspirierenden Verkaufsinstrument für Reisebüros und KundInnen gleichermaßen machen.

„Südeuropa erleben 2026"

Der rund 180 Seiten starke Katalog bietet ein breites Portfolio an handverlesenen Unterkünften und Reisen in den Süden, von Spanien über Italien, Griechenland und Kroatien bis zu den Kapverden. Neben besonderen Hotels und ausgewählten Erlebnisreisen finden sich auch hier zahlreiche redaktionelle Beiträge mit interessanten Fakten und Insiderwissen rund um die Destinationen. (red)