Explora Journeys bietet neues exklusives Kunsterlebnis

Die Luxus-Lifestyle-Reisemarke der MSC Group bietet den Gästen mit der Kooperation Kunstwerke von Museumsqualität sowie Kaufmöglichkeiten auf See. Die Zusammenarbeit erweitere die Philosophie von Explora Journeys – den „Ocean State of Mind“, ein Konzept achtsamer Erkundung und kultureller Bereicherung – um eine neue Dimension, heißt es von Explora Journeys. Clarendon Fine Art ist demnach der erste und einzige Konzessionspartner an Bord der Explora Journeys Flotte und in der eleganten Galleria d’Arte auf Deck 5 sowohl der Explora I als auch der Eexplora II vertreten.

„Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die kulturelle Dimension unserer Reisen auf eine Weise zu erweitern, die sowohl authentisch als auch tief bereichernd ist“, sagte Anna Nash, Präsidentin von Explora Journeys. „Kunst war schon immer ein zentraler Bestandteil des Explora Journeys Erlebnisses – nicht nur als Dekoration, sondern als Ausdruck von Geschmack, Herkunft und Entdeckung. Gemeinsam mit Clarendon Fine Art können wir unseren Gästen etwas wahrhaft Außergewöhnliches bieten: die Möglichkeit, sich mit Kunstwerken auf Galerie-Niveau auseinanderzusetzen und diese in einem anspruchsvollen, privaten Rahmen zu erwerben – nicht nur an den faszinierendsten Orten der Welt, sondern auch auf See.“

Kunst vom Schiff bis ins Haus

Gäste sollen seltene Werke einiger der bedeutendsten KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts entdecken – von Picasso über Warhol bis Hockney. Diese Ikonen werden ergänzt durch zeitgenössische Künstler wie Mr. Brainwash oder Christian Hook. Jedes Kunstwerk in der Galleria d’Arte – von großformatigen Gemälden bis hin zu Fine-Art-Fotografie – stehe zum Verkauf. Durch nächtliche Wechsel der ausgestellten Werke entstehe eine stetig wechselnde Sammlung, die Gäste dazu einlade, während ihrer gesamten Reise immer wieder zurückzukehren. Sobald ein Werk ausgewählt worden sei, biete Clarendon Fine Art einen nahtlosen, vollständig betreuten weltweiten Lieferservice an.

Um das Erlebnis an Bord weiter zu bereichern, bietet Clarendon Fine Art ein dynamisches „Art Luminary and Enrichment Programme“ an. In fachkundig geleiteten Seminaren können Gäste Themen wie aufstrebende Kunsttrends, selbstbewusstes Sammeln sowie die emotionale und kulturelle Wirkung bildender Kunst erkunden. Die 30- bis 45-minütigen Sessions seien darauf ausgerichtet, sowohl erfahrenen SammlerInnen als auch neugierigen NeueinsteigerInnen wertvolle Einblicke zu bieten. (red)