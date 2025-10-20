Halloween Rabatt-Aktion von China Airlines

Die Sonderaktion der Fluggesellschaft aus Taiwan ist ab sofort über GDS im gesamten China Airlines Netzwerk buchbar und beinhaltet auch die Nonstop-Verbindung Wien (VIE) – Taipeh (TPE), wie es in einer Mitteilung heißt.

Erreichbar sind etwa Ziele wie Tokio, Osaka, Fukuoka, Kumamoto, Ho-Chi-Minh-Stadt, Danang, Bangkok, Seoul, Peking, Denpasar Bali, Cebu, Manila und Palau. Der Verkaufszeitraum gilt bis 24. November 2025, Reisezeitraum ist 10. November bis 9. Dezember 2025 (Buchungsklassen: D, E, R, Q, H, N). Die Frühbuchungsfrist läuft bis zu 15 Tage vor Abflug.

Zusatzflüge im März

Des weiteren informiert China Airlines über zusätzlichen Flüge, die jetzt über GDS buchbar sind: Taipeh – Wien am 14. Und am 17. März 2026 sowie Wien – Taipeh am 15. Und am 18. März 2026. (red)