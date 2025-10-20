| news | flug
Air Austral und Airlink schließen SPA-Abkommen
Mit einem neuen bilateralen Special Prorate Agreement (SPA) haben Passagiere von Air Austral nun Zugang zu Airlinks Streckennetz mit 45 Zielen in Südafrika und dem südlichen Afrika.
Die Partnerschaft der zwei Airlines ist am 15. Oktober 2025 in Kraft getreten, wie die Unternehmen mitteilen. Die Destinationen von Airlink sind über Johannesburg mit den Air-Austral-Flügen von Réunion nach Johannesburg erreichbar. Das Abkommen ermögliche Kunden von Air Austral, der französischen Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Réunion, eine verbesserte Konnektivität – mit nur einem Ticket, durchgehender Abfertigung und Gepäckaufgabe bis zum Endziel. Reisende können somit von Réunion zu wichtigen Zielen wie Kapstadt, Durban, Windhoek, Gaborone, Lusaka, zu den Victoriafällen und vielen weiteren Destinationen weiterreisen.
Im Gegenzug könne Airlink, privat geführte Regionalfluggesellschaft im südlichen Afrika, ihren KundInnen nun Anschlussflüge über Réunion hinaus auf dem Streckennetz von Air Austral anbieten – darunter Flüge nach Mauritius, Madagaskar, Mayotte, die Komoren, die Seychellen und weitere Ziele – ebenfalls mit einem einzigen, nahtlosen Ticket.
Mehr Flexibilität und Konnektivität
„Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Netzwerks dar. Gemeinsam mit Airlink bieten wir unseren Kunden mehr Auswahl und Flexibilität beim Zugang zum südlichen Afrika“, so Hugues Marchessaux, CEO von Air Austral.
„Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Konnektivität zwischen den Inseln des Indischen Ozeans und dem afrikanischen Kontinent. Sie eröffnet neue Chancen für Handel, Tourismus und kulturellen Austausch. Gemeinsam bauen wir Brücken, die unsere Regionen enger verbinden und nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, ergänzt de Villiers Engelbrecht, CEO von Airlink. (red)
