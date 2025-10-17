Robinson und TUI Magic Live starten Jobcastings in Deutschland

Zwischen Oktober und Februar macht das Recruiting-Team in Köln, München, Stuttgart und Hannover Halt, um neue Talente zu entdecken. Zu vergeben sind Jobs in unterschiedlichen Bereichen, darunter Sport und Entertainment, Kinder- und Jugendbetreuung, Group Fitness, Tanz und Choreografie, Veranstaltungstechnik sowie Bühne und Dekoration.

Was die Tour besonders mache: Die Castings seien keine klassischen Bewerbungsgespräche, sondern lebendige Begegnungen auf Augenhöhe. In einem offenen, inspirierenden Rahmen sollen BewerberInnen zeigen, was sie auszeichne: mit Stimme, Bewegung, Ideen und durch ihre authentische Art. „Uns geht es nicht um perfekte Lebensläufe, sondern um Persönlichkeiten, die mit Begeisterung unsere Clubwelt prägen“, sagt Myriam Frauenrath, Direktorin der Personalabteilung bei Robinson und TUI Magic Live. „Bei unseren Jobcastings zählen Authentizität, Leidenschaft und Teamspirit. Wer Freude daran hat, Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und andere mit positiver Energie anzustecken, findet bei uns ein Umfeld, in dem persönliche Entwicklung wirklich möglich ist.“

Casting-Termine 2025/26

Köln (Robinson und TUI Magic Live)

24.10.2025: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment

25.10.2025: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie, Tennis

21.11.2025: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment

22.11.2025: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie, Tennis

16.01.2026: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment

17.01.2026: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie

12.12.2025: Sport & Game, Teens und Kids Club

06.02.2026: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live-Entertainment

07.02.2026: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie

Kontakt: Stefanie Schlumschinski: Stefanie.Schlumschinski@Robinson.com Lena Edeler: Lena.Edeler@Robinson.com