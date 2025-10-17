| news | veranstalter
Robinson und TUI Magic Live starten Jobcastings in Deutschland
Die ROBINSON Club GmbH, Dachgesellschaft der Clubmarken Robinson und TUI Magic Live, startet ihre deutschlandweite Jobcasting-Tour für die Saison 2025/26.
Zwischen Oktober und Februar macht das Recruiting-Team in Köln, München, Stuttgart und Hannover Halt, um neue Talente zu entdecken. Zu vergeben sind Jobs in unterschiedlichen Bereichen, darunter Sport und Entertainment, Kinder- und Jugendbetreuung, Group Fitness, Tanz und Choreografie, Veranstaltungstechnik sowie Bühne und Dekoration.
Was die Tour besonders mache: Die Castings seien keine klassischen Bewerbungsgespräche, sondern lebendige Begegnungen auf Augenhöhe. In einem offenen, inspirierenden Rahmen sollen BewerberInnen zeigen, was sie auszeichne: mit Stimme, Bewegung, Ideen und durch ihre authentische Art. „Uns geht es nicht um perfekte Lebensläufe, sondern um Persönlichkeiten, die mit Begeisterung unsere Clubwelt prägen“, sagt Myriam Frauenrath, Direktorin der Personalabteilung bei Robinson und TUI Magic Live. „Bei unseren Jobcastings zählen Authentizität, Leidenschaft und Teamspirit. Wer Freude daran hat, Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und andere mit positiver Energie anzustecken, findet bei uns ein Umfeld, in dem persönliche Entwicklung wirklich möglich ist.“
Casting-Termine 2025/26
- Köln (Robinson und TUI Magic Live)
24.10.2025: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment
25.10.2025: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie, Tennis
- München (Robinson)
21.11.2025: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment
22.11.2025: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie, Tennis
- Stuttgart (Robinson und TUI Magic Live)
16.01.2026: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live Entertainment
17.01.2026: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie
- Hannover (Robinson und TUI Magic Live)
12.12.2025: Sport & Game, Teens und Kids Club
06.02.2026: Veranstaltungstechnik, Bühne & Dekoration, Kostüm & Requisite, Live-Entertainment
07.02.2026: Sport & Entertainment, Group Fitness, Kinder- & Jugendbetreuung, Tanz & Choreografie
Kontakt: Stefanie Schlumschinski: Stefanie.Schlumschinski@Robinson.com Lena Edeler: Lena.Edeler@Robinson.com
tui, magic life, robinson, casting, animation, bewerbung, kinderbetreuung, deutschland
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
17 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
Für den Sommer 2026 baut...
-
Weltweitwandern präsentiert neuen Katalog für 2026/27
Der neue Reisekatalog von Weltweitwandern...
-
Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
Vom 17. bis 20. November...
-
Studiosus: Neue Kataloge für Singles, Familien und Kulturreisende
Studiosus hat seine Kataloge für...
-
Albin Loidl ist neuer DRV-Präsident
Die Mitglieder des Deutschen Reiseverbandes...