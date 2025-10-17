tip

Botros Tours präsentiert druckfrischen Ganzjahreskatalog


Der 1993 gegründete Orient-Experte stellt sein neues Portfolio für den Winter 2025/26 und Sommer 2026 vor.

Neuer Katalog von Botros Tours

Der Katalog erscheint erstmals als Ganzjahresausgabe und nicht mehr saisonal – ohne fixe Preise im Print. Die jeweils aktuellen Preise sind direkt bei den einzelnen Reiseangeboten oder gesammelt im Preisteil des Online-Katalogs abrufbar. Ebenfalls neu: Künftig unterscheidet der Veranstalter zwischen 5-Sterne-Standard- und 5-Sterne-Komfort-Schiffen auf dem Nil, um KundInnen mehr Transparenz und bessere Orientierung bei der Auswahl des passenden Reiseerlebnisses zu bieten.

Wintersaison bereits buchbar

Alle Angebote für die Wintersaison sind bereits buchbar. Der Bild- und Preisteil kann online unter www.botrostours.at/katalog durchgeblättert oder als PDF heruntergeladen werden. Zusätzlich zu den Katalog-Angeboten finden sich unter www.botrostours.at und facebook.com/botrostours jederzeit aktuelle TOP-Angebote und weitere Reiseideen. Auch die beliebten Rundreisen in Marokko, Jordanien und Oman – etwa die Touren „Große Marokkoreise“, „Klassisches Jordanien“ und „Märchenhaftes Sultanat Oman“ – sowie die 15-tägige „Lange Nilkreuzfahrt“ von Assuan bis Kairo finden sich in dem neuen Katalog. Ebenfalls Teil des Programmes sind Specials zu Weihnachten, Silvester und Ostern mit insgesamt neun attraktiven Kombinationen aus Kairo, Nil und Hurghada. (red)

