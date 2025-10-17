AUA und Manner schließen Kooperation für Austria Mozartkugeln

Seit wenigen Wochen neu an Bord und bereits jetzt schon ein Top-Favorit bei Gästen aus dem In- und Ausland: die „Austria Mozartkugel“ aus dem Hause Manner. Mit dieser Kooperation zweier so typisch österreichischer Unternehmen gelinge dabei ein „süßer Coup“ - nicht nur der Name passe hier perfekt. „Österreich zu spüren ist bei uns nicht nur ein Claim, sondern in allen Bereichen gelebte Praxis. Auch und gerade bei der Kulinarik, wo wir das Angebot stets sehr sorgsam auswählen. Manner ist hier natürlich keine neue Marke für uns an Bord: Die klassische Manner-Schnitte ist ein Topseller in unserer Austrian Melangerie. Dass wir nun unsere Gäste mit einer der traditionsreichsten Mozartkugeln – die komplett in Österreich von den ExpertInnen von Manner hergestellt wird – verwöhnen können, ist eine sehr erfreuliche Weiterentwicklung“, so Austrian CEO Annette Mann.

Manner CEO Dieter Messner zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Jede einzelne Austria Mozartkugel wird bei Manner mit viel Sorgfalt und Erfahrung in unserer Produktionsstätte in Wolkersdorf bei Wien hergestellt – also zu 100% in Österreich. Dass Fluggäste der Austrian Airlines nun weltweit diesen authentisch österreichischen Genussmoment erleben können, freut uns ganz besonders.“

Eine Kugel die nicht rollt

Seit wenigen Wochen ist die Austrian Mozartkugel mit Austrian Airlines nun weltweit unterwegs – und das Feedback sowohl der österreichischen wie auch der internationalen Gäste zur süßen Geste aus dem Hause Manner sei überwältigend positiv. Cabin Crews würden durchwegs von sehr großer Nachfrage und Interesse an der Austrian Mozartkugel berichten. Dass es an Nachschub so schnell nicht mangeln werde, dafür sorge die Kooperationsvereinbarung über vorläufig ein Jahr, die aktuell den Lieferumfang von 12 Mio. Austrian Mozartkugeln vorsehe, so die Airline in einer Aussendung. Fun Fact: Im täglichen Gebrauch ist die charakteristische Form der Austrian Mozartkugel mit dem kleinen Sockel für die Crews äußerst hilfreich, da die Kugeln so nicht von den Tischchen weg- und dann durch die Kabine rollen.

Manner Spezialität erobert die Welt

Die Austria Mozartkugel aus dem Hause Manner ist nach eigenen Angaben eine der ältesten Mozartkugeln Österreichs und besticht durch ihren hohen Marzipananteil, den unverwechselbaren Geschmack und die genannte charakteristische Form mit kleinem Sockel. Erfunden wurde die Austria Mozartkugel von der Schokoladenmanufaktur Victor Schmidt, die seit dem Jahr 2000 zu Manner gehört. Prägend sei der ganzheitliche und bewusste Einsatz der Ressourcen der Austrian Mozartkugel: Seit 2024 werde für die Produktion in Wolkersdorf (ebenso wie für das Stammhaus von Manner in Wien) ausschließlich 100% Grünstrom aus Wasserkraft gekauft. Auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern gebe es zusätzlich noch eine Photovoltaikanlage, die einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs des Werks deckt. Die Schokolade der Austria Mozartkugel werde „from bean to bar“, also von der Bohne weg hergestellt, das sorge für ein perfekt ausgewogenes Geschmacksprofil. Seit 2020 werden sämtliche Austria Mozartkugeln mit 100% FAIRTRADE-zertifiziertem Kakao hergestellt, heißt es weiter. (red)