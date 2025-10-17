Herbstferien in Niederösterreich - Erlebnistipps für Familien

Niederösterreich lädt in den Herbstferien (27.–31. Oktober) zu abwechslungsreichen Ausflügen für die ganze Familie ein. Mit über 50 TOP-Ausflugszielen, einer Vielzahl an Naturerlebnissen, Museen, Freizeitparks und saisonalen Programmen ist das Bundesland ideal für Kurztrips und Tagesausflüge. Besonders für Kinder gibt es in dieser Zeit vieles zu entdecken – vom Gruselspaß zu Halloween bis zur Reise in die Welt der Dinosaurier.

Halloween & Rätselspaß

Mehrere Attraktionen stehen ganz im Zeichen von Halloween. Der Eis-Greissler Erlebnispark verwandelt sich vom 25.10. bis 2.11.2025 in eine Gruselzone mit XXL-Halloweenshow und Themen-Highlights. Auch die Kittenberger Erlebnisgärten laden mit Kinderdisko, Mythen-Rundgang und Kürbisschnitzfest zum herbstlichen Mitfeiern ein. Wer Halloween naturnah erleben möchte, findet im schlossORTH Nationalpark-Zentrum am 31. Oktober kostenfreie Führungen, Rätselrallyes und kreative Angebote unter dem Motto „Halloween mal anders“.

Tiererlebnisse & Urzeitabenteuer

Merlin’s Farm in der Family City bei Kleinhaugsdorf bietet Kindern die Möglichkeit, Tiere hautnah zu erleben – vom Streichelzoo bis zum Ponyreiten. Im angrenzenden Areal sorgt die neue Dinowelt mit lebensgroßen Dinosauriern für Staunen. Ergänzt wird das Angebot durch Spielbereiche, Lagerfeuerstellen und einen Gemüse- sowie Kräutergarten.

Bergerlebnis mit Weitblick

Ein weiteres Highlight für Familien ist die Fahrt mit der Rax-Seilbahn. In nur acht Minuten erreicht man das 1.545 Meter hoch gelegene Plateau. Der Herbst zeigt sich hier von seiner farbenfrohsten Seite. Kinder fahren gratis, und familienfreundliche Wanderwege laden zum Erkunden ein. Der Erlebnisraum „Pioniere & Freigeister“ vermittelt darüber hinaus Wissen über Persönlichkeiten wie Sigmund Freud oder Viktor Frankl.

Shopping & Gruselspaß

Im Freeport Fashion- & Designer-Outlet-Center erwartet Familien am 1. und 2. November ein spezielles Halloween-Programm: Kinderschminken, Fotowände und Gewinnspiele sorgen für Unterhaltung. Währenddessen profitieren Erwachsene von Rabatten bis zu 70% auf Markenartikel. Das Center ist sonn- und feiertags geöffnet und liegt nur 45 Autominuten von Wien entfernt.

Musik, Rätsel und Natur

Ein interaktives Abenteuer bietet der BAKABU-Kinder-Erlebnisweg in St. Pölten. Auf 1,6 Kilometern treffen Kinder auf Hörspielstationen, Rätsel und Geschichten rund um den musikalischen Ohrwurm BAKABU. Der Weg kombiniert Bewegung, Natur und Kreativität – ideal für herbstliche Familientage im Freien.