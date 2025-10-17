| news | schiff » karriere
Oceania Cruises verabschiedet Daniela Rameil-Erdl
Nach über 30 Jahren in der Kreuzfahrtbranche und fast neun Jahren bei Oceania Cruises geht Daniela Rameil-Erdl in den Ruhestand.
Oceania Cruises hat die langjährige Business Development Managerin DACH, Daniela Rameil-Erdl, in den Ruhestand verabschiedet. Nach mehr als 30 Jahren in der Kreuzfahrtbranche – davon knapp neun Jahre bei Oceania Cruises – endet ihre berufliche Laufbahn. Sie war eine zentrale Figur in der Entwicklung der Marke im deutschsprachigen Raum.
Prägende Rolle für den DACH-Markt
Während ihrer Zeit bei Oceania Cruises war Rameil-Erdl maßgeblich für die Stärkung der Marktposition in Österreich, Deutschland und der Schweiz verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehörten der Ausbau strategischer Partnerschaften mit Reisebüros und Medien sowie die Umsetzung zahlreicher Initiativen zur Kundenbindung und Vertriebsunterstützung.
„Mit Daniela verlieren wir nicht nur eine geschätzte Kollegin, sondern auch eine der treibenden Kräfte hinter unserem Erfolg im DACH-Markt. Ihre Expertise, ihr Engagement und ihre Leidenschaft für Kreuzfahrten werden uns sehr fehlen“, sagt Maik A. Schlüter, Business Development Director DACH bei Oceania Cruises.
Oceania Cruises bedankt sich bei Daniela Rameil-Erdl für ihr herausragendes Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre. Für ihren neuen Lebensabschnitt wünscht das Unternehmen alles Gute. (red)
