| news | vertrieb » flug
Aviareps Österreich: Neuer Sales Manager für Ethiopian Airlines
Aviareps hat die Ernennung von Philipp Redl zum neuen Sales Manager für Ethiopian Airlines in Österreich bekanntgegeben.
In dieser Position übernimmt Redl die kommerzielle Verantwortung für Ethiopian Airlines, Afrikas größte und am schnellsten wachsende Fluggesellschaft, am österreichischen Markt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im internationalen Reise-, Transport- und Dienstleistungsbereich bringt Redl umfassende Branchenkenntnisse in seine neue Rolle ein. Stationen seiner bisherigen Laufbahn umfassten leitende Positionen bei Carlson Wagonlit, BTU und Qatar Airways.
Erfahrung und Fachwissen als Verstärkung
Neben seiner Vertriebs- und Branchenerfahrung verfügt Redl auch über Expertise in den Bereichen Projektleitung, Website-Entwicklung und Prozessoptimierung. Diese Kompetenzen sollen zur weiteren Positionierung von Ethiopian Airlines im österreichischen Markt beitragen.
„Diese Position trägt strategische Verantwortung für einen wichtigen Akteur am Markt. Wir freuen uns sehr, mit Philipp Redl einen erfahrenen Branchenexperten gewonnen zu haben, der mit seinen Kompetenzen und seinem Netzwerk zur weiteren Stärkung der Marke Ethiopian Airlines in Österreich beitragen wird“, so Dragica Gačić, General Manager Aviareps Austria. (red)
aviareps, aviareps austria, ethiopian airlines, repräsentanz, philipp redl, sales manager, vertrieb
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf
Mit rund 100 zusätzlichen Rotationen...
Austrian Airlines: Neue Amenity Kits in Kooperation mit dem MAK
Ab Oktober bringt Austrian Airlines...
Graz Airport: Winterflugplan 2025/26 steht bereit
Der Winterflugplan ab 26. Oktober...
Flughafen Salzburg stellt Winterflugprogramm vor
Das Winterflugprogramm 2025/26 ab Salzburg...
Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet Passagierzuwachs im September
Im September 2025 verzeichnete die...