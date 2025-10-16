tip

Aviareps Österreich: Neuer Sales Manager für Ethiopian Airlines


Philipp Redl wird neuer Sales Manager für Ethiopian Airlines
Aviareps hat die Ernennung von Philipp Redl zum neuen Sales Manager für Ethiopian Airlines in Österreich bekanntgegeben.

In dieser Position übernimmt Redl die kommerzielle Verantwortung für Ethiopian Airlines, Afrikas größte und am schnellsten wachsende Fluggesellschaft, am österreichischen Markt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im internationalen Reise-, Transport- und Dienstleistungsbereich bringt Redl umfassende Branchenkenntnisse in seine neue Rolle ein. Stationen seiner bisherigen Laufbahn umfassten leitende Positionen bei Carlson Wagonlit, BTU und Qatar Airways.

Erfahrung und Fachwissen als Verstärkung

Neben seiner Vertriebs- und Branchenerfahrung verfügt Redl auch über Expertise in den Bereichen Projektleitung, Website-Entwicklung und Prozessoptimierung. Diese Kompetenzen sollen zur weiteren Positionierung von Ethiopian Airlines im österreichischen Markt beitragen.

„Diese Position trägt strategische Verantwortung für einen wichtigen Akteur am Markt. Wir freuen uns sehr, mit Philipp Redl einen erfahrenen Branchenexperten gewonnen zu haben, der mit seinen Kompetenzen und seinem Netzwerk zur weiteren Stärkung der Marke Ethiopian Airlines in Österreich beitragen wird“, so Dragica Gačić, General Manager Aviareps Austria. (red) 


Foto: privat

