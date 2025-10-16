S-E-T-T: Moderne Technik, persönlicher Service

Das Group Department ist - eigenen Angaben zufolge - das Herzstück des Unternehmens. Innerhalb von nur 24 Stunden liefere S-E-T-T vollständige Gruppenangebote inklusive Hotels, Transfers, Restaurants, Events oder MICE-Projekten. Dabei werden sowohl klassische Reisegruppen als auch exklusive Kleingruppen, Special Interest Tours und maßgeschneiderte Luxury Travel Konzepte betreut. Mit einem weltweiten Team von Spezialisten sei S-E-T-T „einzigartig in seiner Kombination aus digitaler Anbindung und persönlicher lokaler Betreuung“, so heißt es seitens des Unternehmens.

Mega-Plattform S-E-T-T Hub

Der S-E-T-T Hub zählt zu den größten B2B-Plattformen im Vertrieb. Dazu zählen mehr als 700 Channel-Manager, 368 Bettenbanken, 2,7 Mio. Hotels weltweit, Transfers in 150 Ländern sowie verschiedenste „Activities“ (City Tours, Ausflüge und Erlebnisse) in über 1.000 Destinationen.

Reisebüros haben über Channel-Manager nun Zugriff auf Booking.com und damit auf exklusiv digital angebundene Hotels, tagesaktuelle Verfügbarkeiten und spezielle B2B-Raten unterhalb der Genius-Raten. Reisebüros sichern sich laut S-E-T-T sofortige Margen bei jeder Buchung – mit voller Unterstützung des S-E-T-T Support-Teams.

Das B2B-Softwareunternehmen Nezasa ist offizieller Content-Lieferant für den gesamten Hotel-Content (Kapazitäten, Preise, Verfügbarkeiten) in Echtzeit bis zum Anreisetag.

Seit Juli 2025 sind über den S-E-T-T Hub Transfers in mehr als 1.000 Destinationen buchbar. Das Portfolio umfasst Shared-, Private-, Shuttle- und VIP-Transfers mit Zusatzfunktionen wie Extra-Gepäck oder barrierefreien Optionen - zum Nettopreis.

Tickets & Sporterlebnisse

Der B2B-Ticketshop bietet als drittes Standbein rund 50.000 Sport- und Eventtickets, darunter Fußball, Tennis, Motorsport sowie Konzerte und Kulturveranstaltungen. Damit können Reisebüros ihren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse zusätzlich zum klassischen Reiseangebot bieten und aktives Upselling betreiben.

Persönlicher Support, gezielte Schulungen

S-E-T-T will sich bewusst von anonymen Callcenter-Strukturen unterscheiden. Dafür gibt es:

24/7-Support-Team für KundInnen und Reisebüros (Kontakt Österreich: +43-(0)720 022 700)

Spezial-Support für Super-Last-Minute-Buchungen bis zum Tag der Anreise (Kontakt: support@s-e-t-t.com)

Hilfe auch bei komplexeren Buchungsvorgängen und Unterstützung für neue Mitarbeitende

Online-Trainings (z. B. der „Drei-Buchstaben-Trick“ für Hotelsuche und Zimmertypen)

Vor-Ort-Schulungen durch Alexander Ebner in Österreich (alex@s-e-t-t.com, +43(0)660 558 9738) und Louise Drechsel in Deutschland

Faire Konditionen

S-E-T-T setzt auf eine klare Nettopreisregelung bei Mitarbeiterbuchungen – unabhängig vom Umsatz. Das Modell sei einfach, transparent und steuerlich risikofrei, so das Unternehmen. (red)