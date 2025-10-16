| news | technologie » reisebuero
S-E-T-T: Moderne Technik, persönlicher Service
Das Reisetechnologie-Unternehmen S-E-T-T baut mit über 20 Büros weltweit und eigenen Support-Teams seinen S-E-T-T Hub ständig aus und bietet mit moderner Technologie und langjähriger Tourismuserfahrung zukunftsorientierte Lösungen.
Das Group Department ist - eigenen Angaben zufolge - das Herzstück des Unternehmens. Innerhalb von nur 24 Stunden liefere S-E-T-T vollständige Gruppenangebote inklusive Hotels, Transfers, Restaurants, Events oder MICE-Projekten. Dabei werden sowohl klassische Reisegruppen als auch exklusive Kleingruppen, Special Interest Tours und maßgeschneiderte Luxury Travel Konzepte betreut. Mit einem weltweiten Team von Spezialisten sei S-E-T-T „einzigartig in seiner Kombination aus digitaler Anbindung und persönlicher lokaler Betreuung“, so heißt es seitens des Unternehmens.
Mega-Plattform S-E-T-T Hub
Der S-E-T-T Hub zählt zu den größten B2B-Plattformen im Vertrieb. Dazu zählen mehr als 700 Channel-Manager, 368 Bettenbanken, 2,7 Mio. Hotels weltweit, Transfers in 150 Ländern sowie verschiedenste „Activities“ (City Tours, Ausflüge und Erlebnisse) in über 1.000 Destinationen.
Reisebüros haben über Channel-Manager nun Zugriff auf Booking.com und damit auf exklusiv digital angebundene Hotels, tagesaktuelle Verfügbarkeiten und spezielle B2B-Raten unterhalb der Genius-Raten. Reisebüros sichern sich laut S-E-T-T sofortige Margen bei jeder Buchung – mit voller Unterstützung des S-E-T-T Support-Teams.
Das B2B-Softwareunternehmen Nezasa ist offizieller Content-Lieferant für den gesamten Hotel-Content (Kapazitäten, Preise, Verfügbarkeiten) in Echtzeit bis zum Anreisetag.
Seit Juli 2025 sind über den S-E-T-T Hub Transfers in mehr als 1.000 Destinationen buchbar. Das Portfolio umfasst Shared-, Private-, Shuttle- und VIP-Transfers mit Zusatzfunktionen wie Extra-Gepäck oder barrierefreien Optionen - zum Nettopreis.
Tickets & Sporterlebnisse
Der B2B-Ticketshop bietet als drittes Standbein rund 50.000 Sport- und Eventtickets, darunter Fußball, Tennis, Motorsport sowie Konzerte und Kulturveranstaltungen. Damit können Reisebüros ihren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse zusätzlich zum klassischen Reiseangebot bieten und aktives Upselling betreiben.
Persönlicher Support, gezielte Schulungen
S-E-T-T will sich bewusst von anonymen Callcenter-Strukturen unterscheiden. Dafür gibt es:
- 24/7-Support-Team für KundInnen und Reisebüros (Kontakt Österreich: +43-(0)720 022 700)
- Spezial-Support für Super-Last-Minute-Buchungen bis zum Tag der Anreise (Kontakt: support@s-e-t-t.com)
- Hilfe auch bei komplexeren Buchungsvorgängen und Unterstützung für neue Mitarbeitende
- Online-Trainings (z. B. der „Drei-Buchstaben-Trick“ für Hotelsuche und Zimmertypen)
- Vor-Ort-Schulungen durch Alexander Ebner in Österreich (alex@s-e-t-t.com, +43(0)660 558 9738) und Louise Drechsel in Deutschland
Faire Konditionen
S-E-T-T setzt auf eine klare Nettopreisregelung bei Mitarbeiterbuchungen – unabhängig vom Umsatz. Das Modell sei einfach, transparent und steuerlich risikofrei, so das Unternehmen. (red)
s-e-t-t, online, support, service, schulungen, settworldwidereservation, buchungsplattform, sportevents, upselling, transfers, ausbildung
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
Für den Sommer 2026 baut...
Gesetz für neues EU-Ein- und Ausreisesystem beschlossen
Der Ministerrat in Wien hat...
ASA-Roadshow bringt Afrika-Reisewissen nach Österreich
Die Roadshow „Wo bitte geht’s...
Air France & KLM laden zum Infotag am Flughafen Ljubljana
ReisebüromitarbeiterInnen aus dem Süden Österreichs...
KI im Reisevertrieb - ÖRV bietet Videotraining für Mitgliedsbetriebe
Der ÖRV macht seine Mitgliedsbetriebe...