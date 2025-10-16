tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Angola wird offizielles Gastland der ITB Berlin 2026


Angola wird Gastland der ITB 2026
Zum 60. Jubiläum der ITB Berlin übernimmt Angola vom 3. bis 5. März 2026 die Rolle des offiziellen Gastlands. Das südwestafrikanische Land präsentiert sich mit neuem Markenauftritt und touristischer Vielfalt.

Angola wird offizielles Gastland der ITB Berlin 2026. Das gab die Messe Berlin gemeinsam mit dem Tourismusministerium der Republik Angola im Rahmen eines offiziellen Termins bekannt. Der Vertrag zur Partnerschaft wurde von Márcio de Jesus Lopes Daniel, Tourismusminister von Angola, und Dirk Hoffmann, Geschäftsführer der Messe Berlin, unterzeichnet.

Touristische Bühne für ein vielfältiges Reiseland

Unter dem neuen Markenauftritt „Visit Angola – The Rhythm of Life“ will sich Angola als authentische und vielfältige Destination präsentieren. Gezeigt werden soll ein Land mit unberührten Nationalparks, Wüstenlandschaften, Wasserfällen, Küstenregionen sowie einer reichen kulturellen und kulinarischen Tradition. Ziel ist es, das touristische Potenzial Angolas stärker in den internationalen Fokus zu rücken.

Die offizielle Eröffnungsgala als Auftakt der ITB Berlin findet am 2. März 2026 im CityCube Berlin statt. Vom 3. bis 5. März wird Angola mit einem vielseitigen Länderauftritt auf dem Berliner Messegelände vertreten sein.

Jubiläumsausgabe der ITB Berlin

Die ITB Berlin feiert 2026 ihr 60-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung 1966 hat sich die Messe zur weltweit führenden Fachmesse der internationalen Reiseindustrie entwickelt. Das Markenportfolio umfasst neben der Leitmesse in Berlin auch die ITB Asia, ITB China, ITB India und ab 2026 die neue ITB Americas.

Weitere Informationen zum Gastland Angola unter: www.angolatourism.com (red)


