Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026

Coral Travel hat sein Portfolio zur Sommersaison 2026 umfassend erweitert. Der Veranstalter setzt auf neue Destinationen, eine stärkere Präsenz auf der Fernstrecke, zusätzliche Flugverbindungen sowie neue Hotelpartnerschaften. Familien profitieren von einer größeren Auswahl an familienfreundlichen Angeboten. Reisebüros erhalten ein noch breiteres Produktportfolio, das zusätzliche Umsatzchancen eröffnet.

Neue Ziele, neue Chancen

Im Mittelmeerraum nimmt Coral Travel die aufstrebenden Destinationen Albanien und Montenegro neu ins Programm auf. Beide Länder gelten als Geheimtipps und überzeugen mit authentischen Reiseerlebnissen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus werden Tunesien, Bulgarien und das ägyptische Marsa Alam verstärkt als familienfreundliche Ziele positioniert.

Auf der Fernstrecke gewinnen die Vereinigten Arabischen Emirate, die Malediven und Mauritius zunehmend an Bedeutung – auch als Sommerdestinationen. Neue Gabelflüge im Charterbereich, z.B. Bangkok/Phuket oder Dubai/Abu Dhabi, sowie die erweiterte Zusammenarbeit mit Emirates und Etihad stärken das Flugangebot auf diesen Strecken zusätzlich.

Mehr Kapazitäten im Flug- und Hotelbereich

Coral Travel setzt auf den Ausbau der Flugkapazitäten. Die Kooperation mit Airlinepartnern wie Eurowings, Corendon und Condor wurde intensiviert, wodurch insbesondere Ziele wie die Kanaren und Ägypten profitieren. Das Hotelportfolio wird ebenfalls deutlich erweitert – u.a. auf Ibiza, Formentera, Menorca, den Kanaren und in Tunesien.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ergänzt beispielsweise das Al Zorah Beach Resort das Programm. Auf den Kanaren wird z.B. das 4-Sterne-Hotel Bahia Principe Luxury Tenerife angeboten. Auch das Türkei-Angebot wird im mittleren Preissegment, insbesondere in Side, weiter ausgebaut. In Griechenland setzt Coral Travel auf bestehende Partnerschaften mit Anbietern wie Mitsis oder Grecotel und ergänzt diese um neue Resorts wie das Cactus Village oder das Blue Sea Holiday Village auf Rhodos.

Preise, Rabatte und Services

Die Preise steigen im Sommer 2026 moderat im niedrigen bis mittleren einstelligen %‑Bereich. Frühbucherrabatte gleichen die Anpassungen weitgehend aus und schaffen zusätzliche Buchungsanreize. Familien profitieren zudem von Gratisunterbringung für bis zu zwei Kinder sowie einer größeren Auswahl an Familienzimmern.

Zum erweiterten Serviceangebot zählen u.a. ein 1-Stop-Transfer, ein Flex-Tarif sowie – auf der Fernstrecke – eine inkludierte Bahnanreise (ausgenommen Emirate).

Unterstützung für den Vertrieb: Das gesamte Sommerprogramm 2026 ist ab sofort buchbar. Coral Travel unterstützt Reisebüros mit Webinaren, Inforeisen, Events sowie einer geplanten Roadshow Anfang 2026. (red)