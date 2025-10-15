tip

Austrian Airlines: Neue Amenity Kits in Kooperation mit dem MAK


Austrian Airlines x MAK: Neue Amenity Kits
Ab Oktober bringt Austrian Airlines gemeinsam mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst – neue Amenity Kits in die Business Class.

Business Class Gäste auf den Langstreckenflügen von Austrian Airlines dürfen sich über eine stilvolle Neuerung freuen: Ab Oktober werden neue Amenity Kits an Bord verteilt – gestaltet mit historischen Textildesigns der weltberühmten Wiener Werkstätte. Die neuen Sets sind das Ergebnis einer Kooperation mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst, einem der drei bedeutendsten Museen seiner Art weltweit.

Drei originale Muster aus dem MAK-Archiv, gestaltet von Koloman Moser, Dagobert Peche und Mathilde Flögl, bilden die Grundlage für die neuen Kits. Das Austrian Design Team entwickelte daraus drei Designs in jeweils zwei Farbvarianten – insgesamt sechs kunstvolle Ausführungen, die Sammlerherzen höher schlagen lassen.

Sammlerstücke mit System

Die drei Designs wechseln im achtmonatigen Turnus und sind insgesamt für zwei Jahre im Einsatz. Dank der zwei Farbvarianten pro Design können Reisende auf Hin- und Rückflug unterschiedliche Versionen sammeln – eine charmante Erinnerung an den Flug und die Kunstgeschichte Österreichs.

Jedes Set enthält eine Schlafmaske im Design des Kits, Zahnbürste, Zahnpasta-Tabletten, Ohrstöpsel sowie Socken – umweltfreundlich verpackt in Papier. Eine Banderole liefert Informationen zum jeweiligen Design und zur KünstlerIn.

Langfristige Kooperation

Die Neugestaltung der Amenity Kits markiert den Beginn einer langfristig angelegten Partnerschaft zwischen Austrian Airlines und dem MAK. Bereits in wenigen Monaten folgt der nächste Schritt: Auch für die Premium Economy Class werden neue Amenity Kits entwickelt, die dann ebenfalls auf den Langstreckenflügen zum Einsatz kommen sollen. (red)


  aua, austrian airlines, mak, amenity kits, langstrecke, business class, museum für angewandte kunst

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



