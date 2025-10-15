| news | flug
Austrian Airlines: Neue Amenity Kits in Kooperation mit dem MAK
Ab Oktober bringt Austrian Airlines gemeinsam mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst – neue Amenity Kits in die Business Class.
Business Class Gäste auf den Langstreckenflügen von Austrian Airlines dürfen sich über eine stilvolle Neuerung freuen: Ab Oktober werden neue Amenity Kits an Bord verteilt – gestaltet mit historischen Textildesigns der weltberühmten Wiener Werkstätte. Die neuen Sets sind das Ergebnis einer Kooperation mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst, einem der drei bedeutendsten Museen seiner Art weltweit.
Drei originale Muster aus dem MAK-Archiv, gestaltet von Koloman Moser, Dagobert Peche und Mathilde Flögl, bilden die Grundlage für die neuen Kits. Das Austrian Design Team entwickelte daraus drei Designs in jeweils zwei Farbvarianten – insgesamt sechs kunstvolle Ausführungen, die Sammlerherzen höher schlagen lassen.
Sammlerstücke mit System
Die drei Designs wechseln im achtmonatigen Turnus und sind insgesamt für zwei Jahre im Einsatz. Dank der zwei Farbvarianten pro Design können Reisende auf Hin- und Rückflug unterschiedliche Versionen sammeln – eine charmante Erinnerung an den Flug und die Kunstgeschichte Österreichs.
Jedes Set enthält eine Schlafmaske im Design des Kits, Zahnbürste, Zahnpasta-Tabletten, Ohrstöpsel sowie Socken – umweltfreundlich verpackt in Papier. Eine Banderole liefert Informationen zum jeweiligen Design und zur KünstlerIn.
Langfristige Kooperation
Die Neugestaltung der Amenity Kits markiert den Beginn einer langfristig angelegten Partnerschaft zwischen Austrian Airlines und dem MAK. Bereits in wenigen Monaten folgt der nächste Schritt: Auch für die Premium Economy Class werden neue Amenity Kits entwickelt, die dann ebenfalls auf den Langstreckenflügen zum Einsatz kommen sollen. (red)
aua, austrian airlines, mak, amenity kits, langstrecke, business class, museum für angewandte kunst
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf
Mit rund 100 zusätzlichen Rotationen...
Graz Airport: Winterflugplan 2025/26 steht bereit
Der Winterflugplan ab 26. Oktober...
Flughafen Salzburg stellt Winterflugprogramm vor
Das Winterflugprogramm 2025/26 ab Salzburg...
Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet Passagierzuwachs im September
Im September 2025 verzeichnete die...
Fluggastrechte: EU-Verhandlungen über Entschädigungsreform starten
In Brüssel beginnt diese Woche...