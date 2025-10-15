Graz Airport: Winterflugplan 2025/26 steht bereit

Mit dem Start des Winterflugplans am 26. Oktober 2025 erweitert der Flughafen Graz sein Angebot deutlich. Ein besonderes Highlight ist die neue Direktverbindung nach London-Gatwick, die ab 21. November dreimal pro Woche von BA Euroflyer, einer Tochtergesellschaft von British Airways, bedient wird. Auch andere europäische Metropolen bleiben direkt erreichbar: Berlin und Hamburg stehen mehrmals pro Woche im Flugplan und bieten Städtereisenden komfortable Anbindungen.

Internationale Reisemöglichkeiten bieten die insgesamt sechs Umsteigeflughäfen, die regelmäßig ab Graz angeflogen werden: Frankfurt, München, Wien, Zürich, Düsseldorf sowie erstmals im Winter wieder Istanbul-Sabiha Gökcen. Über diese Drehkreuze sind mit nur einem Umstieg mehr als 200 Destinationen weltweit erreichbar.

Sonnenziele & Sonderflüge

Für Sonnenhungrige hält der Winterflugplan ebenfalls attraktive Optionen bereit: Gran Canaria und Hurghada werden wöchentlich bzw. zweimal pro Woche angeflogen, Teneriffa und Antalya stehen mit kurzen, saisonalen Pausen regelmäßig am Programm.

Ergänzt wird das Angebot durch Sonderflüge – unter anderem nach Málaga, Paphos und Sevilla (Gruber Reisen) sowie nach Larnaca und Palma de Mallorca, die bis in den Spätherbst verlängert werden. Ein weiterer Höhepunkt ist der Sonderflug nach Lissabon von 5. bis 8. Dezember, durchgeführt von Springer Reisen.

Weitere Informationen unter: www.graz-airport.at/flugplan