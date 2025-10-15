| news | flughafen » flug
Graz Airport: Winterflugplan 2025/26 steht bereit
Der Winterflugplan ab 26. Oktober bringt neue Metropolenflüge, Badeziele, Sonderflüge und sechs Umsteigemöglichkeiten ab Graz.
Mit dem Start des Winterflugplans am 26. Oktober 2025 erweitert der Flughafen Graz sein Angebot deutlich. Ein besonderes Highlight ist die neue Direktverbindung nach London-Gatwick, die ab 21. November dreimal pro Woche von BA Euroflyer, einer Tochtergesellschaft von British Airways, bedient wird. Auch andere europäische Metropolen bleiben direkt erreichbar: Berlin und Hamburg stehen mehrmals pro Woche im Flugplan und bieten Städtereisenden komfortable Anbindungen.
Internationale Reisemöglichkeiten bieten die insgesamt sechs Umsteigeflughäfen, die regelmäßig ab Graz angeflogen werden: Frankfurt, München, Wien, Zürich, Düsseldorf sowie erstmals im Winter wieder Istanbul-Sabiha Gökcen. Über diese Drehkreuze sind mit nur einem Umstieg mehr als 200 Destinationen weltweit erreichbar.
Sonnenziele & Sonderflüge
Für Sonnenhungrige hält der Winterflugplan ebenfalls attraktive Optionen bereit: Gran Canaria und Hurghada werden wöchentlich bzw. zweimal pro Woche angeflogen, Teneriffa und Antalya stehen mit kurzen, saisonalen Pausen regelmäßig am Programm.
Ergänzt wird das Angebot durch Sonderflüge – unter anderem nach Málaga, Paphos und Sevilla (Gruber Reisen) sowie nach Larnaca und Palma de Mallorca, die bis in den Spätherbst verlängert werden. Ein weiterer Höhepunkt ist der Sonderflug nach Lissabon von 5. bis 8. Dezember, durchgeführt von Springer Reisen.
Weitere Informationen unter: www.graz-airport.at/flugplan
graz, graz airport, flug, flughafen, airport, winterflugplan, winter 2025-26, flugplan, london
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf
Mit rund 100 zusätzlichen Rotationen...
Austrian Airlines: Neue Amenity Kits in Kooperation mit dem MAK
Ab Oktober bringt Austrian Airlines...
Air France & KLM laden zum Infotag am Flughafen Ljubljana
ReisebüromitarbeiterInnen aus dem Süden Österreichs...
US-Shutdown: FluglotsInnen warnen vor Sicherheitsrisiken
Die US-Fluglotsengewerkschaft schlägt angesichts des...
Flughafen Salzburg stellt Winterflugprogramm vor
Das Winterflugprogramm 2025/26 ab Salzburg...