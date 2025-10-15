tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Graz Airport: Winterflugplan 2025/26 steht bereit


Graz Airport
Der Winterflugplan ab 26. Oktober bringt neue Metropolenflüge, Badeziele, Sonderflüge und sechs Umsteigemöglichkeiten ab Graz.

Mit dem Start des Winterflugplans am 26. Oktober 2025 erweitert der Flughafen Graz sein Angebot deutlich. Ein besonderes Highlight ist die neue Direktverbindung nach London-Gatwick, die ab 21. November dreimal pro Woche von BA Euroflyer, einer Tochtergesellschaft von British Airways, bedient wird. Auch andere europäische Metropolen bleiben direkt erreichbar: Berlin und Hamburg stehen mehrmals pro Woche im Flugplan und bieten Städtereisenden komfortable Anbindungen.

Internationale Reisemöglichkeiten bieten die insgesamt sechs Umsteigeflughäfen, die regelmäßig ab Graz angeflogen werden: Frankfurt, München, Wien, Zürich, Düsseldorf sowie erstmals im Winter wieder Istanbul-Sabiha Gökcen. Über diese Drehkreuze sind mit nur einem Umstieg mehr als 200 Destinationen weltweit erreichbar.

Sonnenziele & Sonderflüge

Für Sonnenhungrige hält der Winterflugplan ebenfalls attraktive Optionen bereit: Gran Canaria und Hurghada werden wöchentlich bzw. zweimal pro Woche angeflogen, Teneriffa und Antalya stehen mit kurzen, saisonalen Pausen regelmäßig am Programm.

Ergänzt wird das Angebot durch Sonderflüge – unter anderem nach Málaga, Paphos und Sevilla (Gruber Reisen) sowie nach Larnaca und Palma de Mallorca, die bis in den Spätherbst verlängert werden. Ein weiterer Höhepunkt ist der Sonderflug nach Lissabon von 5. bis 8. Dezember, durchgeführt von Springer Reisen.

Weitere Informationen unter: www.graz-airport.at/flugplan


  graz, graz airport, flug, flughafen, airport, winterflugplan, winter 2025-26, flugplan, london

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025

12:21
S-E-T-T: Moderne Technik, persönlicher Service
11:30
Visit USA: Einladung zum Event in Wien
11:11
Angola wird offizielles Gastland der ITB Berlin 2026
10:56
Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf
10:16
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
10:01
Gesetz für neues EU-Ein- und Ausreisesystem beschlossen

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.