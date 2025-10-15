Mit gleich zwei neuen Katalogen startet Ikarus Tours in die kommende Reisesaison: Der Königsteiner Veranstalter hat sein Programm „Ferne Welten 2026“ in den Rubriken "Fernreisen" und "Europa" vorgestellt. Der Fokus liegt wie gewohnt auf Kleingruppenreisen mit 4 bis 16 TeilnehmerInnen – und auf außergewöhnlichen Destinationen, die in klassischen Reiseprogrammen kaum zu finden sind.

Vielfalt und Exklusivität im neuen Reisejahr

Rund 200 neue Rundreisen führen in nahezu 130 Länder weltweit – von Klassikern wie Japan, Südostasien oder Indien bis hin zu besonderen Zielen wie Papua-Neuguinea, Nordostindien, Ghana oder Suriname. Auch neue Erlebnis- und Aktivreisen ergänzen das Angebot: etwa „Vietnam: aktiv und ursprünglich“, „Indonesien: Vulkane – Tempel – Drachen“ oder das neue Inselhüpfen auf Palawan (Philippinen). Aber auch besonders nachgefragte Regionen wurden inhaltlich überarbeitet oder um zusätzliche Reisevarianten erweitert – darunter Touren durch China, Thailand, Jordanien oder Südpakistan.

Insgesamt bietet das Programm sowohl für Erstreisende als auch für WiederholerInnen-Gäste passende Formate: von klassischen Einsteigertouren bis zu tiefgehenden Kultur- und Sonderreisen mit Festivalbesuchen und besonderen Begegnungen. Ergänzend zum Gruppenangebot wurde auch das Individualreiseprogramm "Auf meiner Tour" weiterentwickelt: Es bietet maßgeschneiderte Reisen für zwei Personen – wahlweise geführt oder als SelbstfahrerIn.

Gewinnspiel & Provisionsmodell

Auch im neuen Fernreisen-Katalog findet sich wieder ein Gewinnspiel, das LeserInnen zur genauen Lektüre animieren soll – mit der Chance auf eine Erlebnisreise für zwei Personen.

Reisebüros profitieren weiterhin vom bekannten Provisionsmodell: Die Mindestvergütung liegt bei 10%, je nach Umsatzstaffelung sind bis zu 12,5% möglich.

Eine Auswahl an neuen Reisen für 2026:

Große Südostasien-Rundreise - Ikarus Tours (Vier-Länder-Kombination: Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam)

(Vier-Länder-Kombination: Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam) Chinas unbekannter Nordosten: Eis, Schnee und Strände - Ikarus Tours (Eine Sonderreise im Winter zum Eisfestival nach Harbin. Anschl. an die Pazifikküste)

(Eine Sonderreise im Winter zum Eisfestival nach Harbin. Anschl. an die Pazifikküste) Die Nabatäer in Jordanien und Saudi-Arabien | Ikarus Tours (Kombinationsreise dieser beiden Länder mit den Nabatäerstätten Petra und Hegra (Al Ula)

(Kombinationsreise dieser beiden Länder mit den Nabatäerstätten Petra und Hegra (Al Ula) Antike Seidenstraße (modifiziertes 3-Wochen-Erlebnis entlang der bedeutenden Handelsroute)

(modifiziertes 3-Wochen-Erlebnis entlang der bedeutenden Handelsroute) Sizilien - Malta (Neue 8-Tage Erlebnisreise zu den Schätzen im Mittelmeer)

(Neue 8-Tage Erlebnisreise zu den Schätzen im Mittelmeer) Englands königlicher Süden (neues Südengland-Erlebnis in 10 Tagen)

Katalogbestellung & Kontakt für Österreich

Die neuen Kataloge sind als Printausgabe sowie als Online-Blätterkatalog erhältlich. Zusätzlich bietet eine neue 48-seitige Herbst-Frühjahr-Broschüre einen kompakten Überblick zu ausgewählten Reisen im Zeitraum Herbst 2025 bis Frühjahr 2026.

Katalogbestellung unter: www.touristik-service.at (Kataloge werden nicht automatisch verschickt – bitte separat anfordern.) Weitere Infos & Buchung bei der Vertretung in Österreich - Reisestudio Ikarus / office@ikarus-dodo.at / Tel. 01/492 40 95 (red)