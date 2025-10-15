| news | flughafen » reisebuero
Air France & KLM laden zum Infotag am Flughafen Ljubljana
ReisebüromitarbeiterInnen aus dem Süden Österreichs sind am 18. November zu einer geführten Besichtigung des Flughafens Ljubljana eingeladen.
Air France und KLM bieten ab dem Flughafen Ljubljana (LJU) bis zu zwei tägliche Verbindungen nach Paris (CDG) und Amsterdam (AMS) – attraktive Umsteigemöglichkeiten für Reisende aus dem Süden Österreichs in alle Welt. Um VertriebspartnerInnen vor Ort über die Angebote und den Flughafenbetrieb zu informieren, laden die beiden Airlines am Dienstag, den 18. November 2025 zu einer Besichtigung des Flughafens Ljubljana ein.
Führung, Infos & Netzwerken
Die Veranstaltung richtet sich an Reisebüro-MitarbeiterInnen, die ihren KundInnen künftig noch gezielter Umsteigeverbindungen über LJU empfehlen möchten. Der Tag umfasst eine Führung durch den Flughafen inklusive Vorfeldbesichtigung, eine kompakte Produktpräsentation von Air France und KLM sowie ein gemeinsames Mittagessen. Die An- und Rückreise erfolgt per Bus ab Klagenfurt und Villach.
Kostenlose Teilnahme – begrenzte Plätze
Die Teilnahme am Event ist kostenlos, die Anmeldung ist bis spätestens 11. November möglich. Die Abfahrt erfolgt um 09:15 Uhr in Klagenfurt (Parkplatz Minimundus) bzw. um 09:50 Uhr in Villach. Die Rückkunft ist für ca. 15:30 Uhr in Villach und spätestens 16:30 Uhr in Klagenfurt geplant.
Anmeldung zur Flughafenbesichtigung HIER - Aktuell sind noch 11 Plätze verfügbar. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
