Air France & KLM laden zum Infotag am Flughafen Ljubljana

Air France und KLM bieten ab dem Flughafen Ljubljana (LJU) bis zu zwei tägliche Verbindungen nach Paris (CDG) und Amsterdam (AMS) – attraktive Umsteigemöglichkeiten für Reisende aus dem Süden Österreichs in alle Welt. Um VertriebspartnerInnen vor Ort über die Angebote und den Flughafenbetrieb zu informieren, laden die beiden Airlines am Dienstag, den 18. November 2025 zu einer Besichtigung des Flughafens Ljubljana ein.

Führung, Infos & Netzwerken

Die Veranstaltung richtet sich an Reisebüro-MitarbeiterInnen, die ihren KundInnen künftig noch gezielter Umsteigeverbindungen über LJU empfehlen möchten. Der Tag umfasst eine Führung durch den Flughafen inklusive Vorfeldbesichtigung, eine kompakte Produktpräsentation von Air France und KLM sowie ein gemeinsames Mittagessen. Die An- und Rückreise erfolgt per Bus ab Klagenfurt und Villach.

Kostenlose Teilnahme – begrenzte Plätze

Die Teilnahme am Event ist kostenlos, die Anmeldung ist bis spätestens 11. November möglich. Die Abfahrt erfolgt um 09:15 Uhr in Klagenfurt (Parkplatz Minimundus) bzw. um 09:50 Uhr in Villach. Die Rückkunft ist für ca. 15:30 Uhr in Villach und spätestens 16:30 Uhr in Klagenfurt geplant.

Anmeldung zur Flughafenbesichtigung ist bis spätestens 11. November möglich.