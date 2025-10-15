Weltweitwandern präsentiert neuen Katalog für 2026/27

Der neue Reisekatalog von Weltweitwandern bietet rund 200 nachhaltig konzipierte Wander-Erlebnisreisen in über 70 Ländern – mit Neuheiten in China, Kanada, Mexiko und auf den Färöer-Inseln.

Mit dem neu erschienenen Katalog für die Reisesaison 2026/27 stellt der österreichische Veranstalter Weltweitwandern sein umfangreiches Programm für das kommende Jahr vor. Der Fokus liegt auf Wander-Erlebnisreisen in kleinen Gruppen, nachhaltiger Konzeption und authentischen Begegnungen mit Mensch und Natur. Insgesamt stehen rund 200 Touren in über 70 Ländern auf sechs Kontinenten zur Wahl – von gemütlichen Wanderwochen bis zu anspruchsvollen Trekkingreisen.

Neu im Programm sind unter anderem Routen in Kanada (British Columbia), Mexiko (u.a. zu Maya-Ruinen und indigenen Dörfern), eine 17-tägige Rundreise durch China mit Wanderungen im Zhangjiajie-Nationalpark sowie eine Tour auf die Färöer-Inseln für wetterfeste NaturliebhaberInnen. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Reiseberichte, Fotos und Planungstipps auf 120 Seiten.

Reisen mit Mehrwert

Ein zentrales Element bleibt die enge Zusammenarbeit mit lokalen Guides, die nicht nur Orientierung bieten, sondern auch kulturelle Hintergründe und persönliche Einblicke vermitteln. Einige dieser ReisebegleiterInnen werden im Katalog vorgestellt und geben einen Eindruck davon, wie individuell und persönlich die Reisen gestaltet sind.

Zudem feiert der Verein Weltweitwandern Wirkt! sein 10-jähriges Bestehen. Der gemeinnützige Partner des Veranstalters unterstützt Bildungs- und Sozialprojekte in verschiedenen Reiseländern. Aktuell wird etwa gemeinsam mit Gästen ein Solarprojekt im marokkanischen Hohen Atlas mitfinanziert, das eine Schule und ein Café mit grüner Energie versorgt.

Der neue Katalog kann ab sofort online angesehen und bestellt werden. Weitere Infos unter: www.weltweitwandern.at (red)