Flughafen Salzburg stellt Winterflugprogramm vor

Der Salzburg Airport startet mit einem vielseitigen Winterflugprogramm in die Saison 2025/26. Neben klassischen Sonnenzielen und Städtedestinationen bietet der Flughafen zusätzliche Verbindungen während der Weihnachtszeit und in den Semesterferien – inklusive neuer Direktflüge nach Marrakesch.

Sonnenziele im Winter

Besonders gefragt sind im Winter klassische Warmwasserdestinationen. Ägypten ist weiterhin stark vertreten: Neben der ganzjährigen Verbindung nach Hurghada steht bis Anfang Mai auch Marsa Alam auf dem Flugplan. Die Kanarischen Inseln werden ebenfalls regelmäßig bedient: Eurowings fliegt nach Gran Canaria und Teneriffa, während Palma de Mallorca während der Weihnachtszeit sowie ab März 2026 wieder angeboten wird. Ein beliebter Klassiker bleibt Dubai – mit täglicher Verbindung ab Salzburg als Städtereiseziel oder Zwischenstopp für Fernreisen nach Asien.

Neue Verbindung: Marrakesch

Ein Highlight im kommenden Winterflugplan ist die neue Direktverbindung mit Eurowings nach Marrakesch. Die marokkanische Stadt wird ab Anfang November zweimal pro Woche angeflogen und ergänzt das Programm um ein exotisches Städteziel mit orientalischem Flair.

Städteziele in ganz Europa

Reisende, die auch im Winter kulturelle Highlights, Weihnachtsmärkte oder Städteurlaub bevorzugen, profitieren von einer Vielzahl an Direktverbindungen:

Skandinavien: Kopenhagen wird mehrmals wöchentlich von Norwegian und SAS angeflogen, Stockholm bis zu zweimal, Oslo einmal wöchentlich.

Kopenhagen wird mehrmals wöchentlich von Norwegian und SAS angeflogen, Stockholm bis zu zweimal, Oslo einmal wöchentlich. Niederlande & Baltikum: Transavia fliegt nach Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam. Ryanair bedient Ziele wie Tallinn, Riga und Helsinki.

Transavia fliegt nach Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam. Ryanair bedient Ziele wie Tallinn, Riga und Helsinki. Deutschland: Eurowings und Lufthansa verbinden Salzburg regelmäßig mit Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg.

Eurowings und Lufthansa verbinden Salzburg regelmäßig mit Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg. Großbritannien & Irland: London bleibt ein ganzjähriges Topziel. Zusätzlich fliegt Ryanair nach Dublin, Manchester und – neu – nach Birmingham.

Weitere Verbindungen bestehen mit Air Serbia nach Belgrad, mit Turkish Airlines täglich nach Istanbul und mit Ryanair zweimal wöchentlich nach Tel Aviv. Auch Beirut wird einmal pro Woche angeboten. Während der Weihnachtszeit ergänzt Pristina das Angebot. (red)