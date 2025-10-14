Oceania und Regent Seven Seas führen PressReader ein

Mit der Einführung des digitalen Leseangebots PressReader bieten Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises ihren Gästen künftig eine umfangreiche Auswahl an internationalen Printmedien in digitaler Form. Der Service steht auf allen Schiffen beider Reedereien zur Verfügung und ersetzt schrittweise die bisher an Bord angebotenen gedruckten Tageszeitungen.

Einführung auf allen Schiffen

Die Umstellung begann am 4. Oktober 2025 auf der Oceania Allura, gefolgt von der Seven Seas Navigator am 5. Oktober. Bis Ende November 2025 soll der Service auf den verbleibenden 14 Schiffen beider Flotten ausgerollt werden.

Über PressReader erhalten Gäste kostenlosen Zugriff auf mehr als 40.000 Publikationen – darunter Titel wie The New York Times, The Economist, regionale Zeitungen, Lifestyle-Magazine und E-Books in über 60 Sprachen. Die Nutzung erfolgt über das WLAN an Bord. Inhalte können auf persönliche Geräte heruntergeladen und offline genutzt werden – auch bei Landausflügen oder nach der Reise.

Für alle Gäste zugänglich

Der Service steht allen Gästen zur Verfügung – unabhängig von der gebuchten Suite-Kategorie oder dem Treuestatus. Über die Plattform können die Reedereien zudem eigene digitale Inhalte wie Broschüren oder Magazine zur Verfügung stellen.

Die Umstellung auf digitale Inhalte ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie beider Marken im Rahmen der Sail & Sustain-Initiative. Durch den Verzicht auf gedruckte Zeitungen reduzieren Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises ihren Materialverbrauch deutlich – insbesondere bei Papier, Tinte und Druck. (red)