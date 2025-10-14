KI im Reisevertrieb - ÖRV bietet Videotraining für Mitgliedsbetriebe

Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsselkompetenz im Reisevertrieb: Mit dem Abo-Videotraining „Von 0 auf KI-fit in sechs Monaten“ bietet der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) seinen Mitgliedsunternehmen daher nun eine fundierte, praxisorientierte Weiterbildung dafür. Ziel ist es, Reisebüros und Reiseveranstalter bei der Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag zu unterstützen – und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen wie jene aus dem EU AI Act zu erfüllen.

Webinar-Reihe „KI im Arbeitsalltag“

KundInnen erwarten heute keine allgemeinen Tipps mehr, sondern personalisierte Empfehlungen. Dafür braucht es Mitarbeitende mit Know-how in der Anwendung intelligenter Systeme. Denn KI ersetzt kein Fachwissen – sie unterstützt, strukturiert und beschleunigt. Erst durch geschulte ExpertInnen entstehen echte Mehrwerte.

Konzipiert von Günter Exel und Realizing Progress, vermittelt die Serie Grundlagen und direkt anwendbares Wissen – zugeschnitten auf touristische Betriebe.

Die 18 Module decken Themen von KI-Basics und Prompt-Strategien bis hin zu Reiseangebotserstellung, Bild- & Video-KI, Datenschutz und Automatisierung ab. Zwölf Module werden für alle empfohlen, sechs sind optional für bestimmte Bereiche wie Marketing, Produkt oder Backoffice. Alle Einheiten liefern direkt umsetzbare Impulse – etwa für Beratung, Content-Erstellung oder Prozessoptimierung.

Eckdaten im Überblick:

Zeitraum: November 2025 bis April 2026

Start: Kick-off am 4.11.2025

Dauer: 18 Module (je drei Webinare pro Monat, Dienstag bis Donnerstag, 08:30–10:00 Uhr)

Format: Live-Webinare mit Aufzeichnung, interaktiv und praxisnah

Empfohlene KI-Plattform: ChatGPT Plus – Inhalte übertragbar auf andere Systeme (z. B. Microsoft Copilot, Google Gemini)

Kosten: 600 EUR zzgl. MwSt. pro TeilnehmerIn mit persönlichem Zugang

Durchführung: ab 40 Teilnehmenden

Alle Informationen, Modulübersicht und Anmeldung unter: www.realizingprogress.com/oerv-webinarserie

(red)