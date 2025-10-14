| news | technologie » schulung
KI im Reisevertrieb - ÖRV bietet Videotraining für Mitgliedsbetriebe
Der ÖRV macht seine Mitgliedsbetriebe mit einer sechsmonatigen Webinar-Serie fit für den KI-Einsatz – praxisnah, interaktiv und branchenspezifisch.
Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsselkompetenz im Reisevertrieb: Mit dem Abo-Videotraining „Von 0 auf KI-fit in sechs Monaten“ bietet der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) seinen Mitgliedsunternehmen daher nun eine fundierte, praxisorientierte Weiterbildung dafür. Ziel ist es, Reisebüros und Reiseveranstalter bei der Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag zu unterstützen – und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen wie jene aus dem EU AI Act zu erfüllen.
Webinar-Reihe „KI im Arbeitsalltag“
KundInnen erwarten heute keine allgemeinen Tipps mehr, sondern personalisierte Empfehlungen. Dafür braucht es Mitarbeitende mit Know-how in der Anwendung intelligenter Systeme. Denn KI ersetzt kein Fachwissen – sie unterstützt, strukturiert und beschleunigt. Erst durch geschulte ExpertInnen entstehen echte Mehrwerte.
Konzipiert von Günter Exel und Realizing Progress, vermittelt die Serie Grundlagen und direkt anwendbares Wissen – zugeschnitten auf touristische Betriebe.
Die 18 Module decken Themen von KI-Basics und Prompt-Strategien bis hin zu Reiseangebotserstellung, Bild- & Video-KI, Datenschutz und Automatisierung ab. Zwölf Module werden für alle empfohlen, sechs sind optional für bestimmte Bereiche wie Marketing, Produkt oder Backoffice. Alle Einheiten liefern direkt umsetzbare Impulse – etwa für Beratung, Content-Erstellung oder Prozessoptimierung.
Eckdaten im Überblick:
- Zeitraum: November 2025 bis April 2026
- Start: Kick-off am 4.11.2025
- Dauer: 18 Module (je drei Webinare pro Monat, Dienstag bis Donnerstag, 08:30–10:00 Uhr)
- Format: Live-Webinare mit Aufzeichnung, interaktiv und praxisnah
- Empfohlene KI-Plattform: ChatGPT Plus – Inhalte übertragbar auf andere Systeme (z. B. Microsoft Copilot, Google Gemini)
- Kosten: 600 EUR zzgl. MwSt. pro TeilnehmerIn mit persönlichem Zugang
- Durchführung: ab 40 Teilnehmenden
Alle Informationen, Modulübersicht und Anmeldung unter: www.realizingprogress.com/oerv-webinarserie
(red)
örv, österreichischer reisebüroverband, ki, künstliche intelligenz, videotraining, schulungsangebot, weiterbildung, agents, reisebüro, webinar, online-training
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
ASA-Roadshow bringt Afrika-Reisewissen nach Österreich
Die Roadshow „Wo bitte geht’s...
Jetzt noch rasch anmelden: Air Canada Webinar
Bereits morgen, am 15. Oktober...
RateHawk-Studie: Geteilte Meinung über KI in der Reisebranche
Eine globale Studie von RateHawk...
San Francisco: Mit dem Robotaxi zum Flughafen
Waymo hat grünes Licht für...
RateHawk-Studie: Herausforderungen und Lösungen für den Vertrieb
Obwohl 92% der Fachleute aus...