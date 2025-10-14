Rhätische Bahn kündigt vielfältige Sonderfahrten für 2026 an

Die Rhätische Bahn hat für 2026 ein vielfältiges Programm an Sonderfahrten aufgelegt – mit Erlebnissen für Technikbegeisterte, Genussliebhaber und Naturfreunde. Von nostalgischen Dampfreisen über kulinarische Entdeckungen bis hin zu stimmungsvollen Vollmondfahrten bietet das Bahnunternehmen in Graubünden außergewöhnliche Momente auf Schienen. Bereits jetzt gibt es einen detaillierten Ausblick auf die geplanten Highlights mit zahlreichen Terminen und besonderen Themenfahrten.

Dampffahrten und Technikgeschichte

Ein Höhepunkt im Jahresprogramm 2026 sind mehrere Sonderfahrten mit historischen Dampflokomotiven. So führen etwa die Engadiner Dampffahrten von Samedan nach Scuol (3.1. und 29.12.2026) sowie nach Zernez (4.1. und 30.12.2026). Weitere Routen verbinden Samedan mit Surava oder Landquart mit Davos – stets begleitet vom charakteristischen Klang und Dampf historischer Lokomotiven.

Ein technisches Highlight stellt auch die Dampfschnee-Schleuderfahrt dar: Am 9.1. und 5.2.2026 fräst sich die historische Dampfschnee-Schleuder X-Rot ihren Weg von Pontresina bis Alp Grüm – ein seltenes Erlebnis für Technikinteressierte.

Kulinarik auf Schienen

Verschiedene Genussreisen vereinen Landschaftserlebnis mit regionaler Kulinarik. Der „Whisky-Genussexpress“ kombiniert ein Tasting mit einem Drei-Gänge-Menü. Der „Arosa Genussexpress“ startet jeweils freitags im nostalgischen Speisewagen und serviert saisonale Spezialitäten mit Blick auf das Schanfigg. Beim „Magie Genussexpress“ erwartet die Gäste zusätzlich eine Zaubershow. Weitere Kulinarikfahrten befinden sich derzeit in Planung.

Vollmondfahrten und weitere Angebote

Ein besonderes Erlebnis versprechen auch die Vollmondfahrten am 31.1./1.2. sowie 2./3.3.2026: In beheizten Wagen genießen Fahrgäste bei Nacht die verschneite Winterlandschaft sowie ein Gletscherfondue.

Am 30.8.2026 lädt die Rhätische Bahn dann zur Graubünden Rundfahrt ein – mit offenen Aussichtswagen zwischen Samedan, Bergün und Landquart. Zusätzlich fährt von Mai bis Oktober 2026 wieder täglich ein historischer Zug im Stil der 1920er-Jahre zwischen Davos und Filisur.

Spezielle Wagenkonzepte

Neben den Sonderfahrten stehen auch innovative und gemütliche Wagenkonzepte zur Verfügung: Das „Patschifig“-Abteil im Alvra-Gliederzug bietet bei Dunkelheit ein gedimmtes Lichtambiente. Offene Cabriowagen ermöglichen auf ausgewählten Linien Fahrten mit freiem Blick auf die Bergwelt. Der „InnoTren“ wiederum richtet sich an Unternehmen, die Sitzungen im rollenden Meetingraum mit Alpenpanorama abhalten möchten. (red)