Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet Passagierzuwachs im September

Insgesamt nutzten 4.224.790 PassagierInnen die Flughäfen der Flughafen-Wien-Gruppe (Wien, Malta, Košice), das entspricht einem Plus von 4,1% im Vergleich zum Vorjahr. Am Flughafen Wien wurden im selben Zeitraum 3.144.947 Reisende gezählt, ein Zuwachs von 2,2%.

Details zum Standort Wien

Die Zahl der LokalpassagierInnen in Wien stieg um 3,0% auf 2.429.303. Rückläufig war hingegen die Zahl der TransferpassagierInnen mit 698.126 (-1,9%). Die Flugbewegungen nahmen um 2,0% auf 22.481 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen wuchs leicht um 0,7% auf 25.735 Tonnen.

Das Passagieraufkommen nach Westeuropa blieb im September mit 1.062.599 Personen auf Vorjahresniveau (-0,0%). Leichte Zuwächse wurden im Verkehr nach Osteuropa (+1,8%), Afrika (+10,1%) sowie in den Nahen und Mittleren Osten (+18,6%) und Fernen Osten (+13,8%) verzeichnet. Ein geringfügiger Rückgang zeigte sich bei Nordamerika (-0,3%).

Beteiligungen mit starkem Wachstum

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickelten sich ebenfalls positiv:

Der Malta Airport zählte im September 990.556 PassagierInnen (+10,5%)

Der Flughafen Košice verzeichnete 89.287 Reisende (+6,1%)

Kumulierte Zahlen 2025

Von Jänner bis September 2025 wurden am Standort Wien insgesamt 24.572.482 PassagierInnen abgefertigt – ein Plus von 1,9%. Im gleichen Zeitraum erreichte das Frachtaufkommen 233.233 Tonnen (+7,8%).

Die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete kumuliert 32.880.875 PassagierInnen, ein Zuwachs von 4,0% gegenüber dem Vorjahr. (red)