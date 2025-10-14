Österreich: Skipasspreise steigen 2025/26 erneut

Die heimischen Skigebiete passen ihre Preise in der Wintersaison 2025/26 erneut an: Am oberen Ende stehen Tageskarten im Tiroler Ötztal (Sölden) und am Arlberg, die bis zu 81,50 EUR kosten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von rund 3%. Auch in Kitzbühel liegt der Höchstpreis bei 79,50 EUR, während die Axamer Lizum mit 63 EUR vergleichsweise günstiger bleibt.

Manche Skigebiete setzen auf dynamische Preisgestaltung („Dynamic Pricing“), bei der sich die Preise je nach Auslastung und Nachfrage verändern. So variieren die Preise in Sölden und Vorarlberg teils deutlich. In anderen Regionen wie der Zillertal Arena bleiben die Preise hingegen konstant, um Familien in Stoßzeiten nicht zu benachteiligen.

Preisentwicklung in den Bundesländern

In Vorarlberg liegen die Preise für Tagesskipässe im Durchschnitt 4% über dem Vorjahr. Die Bandbreite reicht von 24 EUR in kleinen Gebieten bis 81,50 EUR am Arlberg. Saisonkarten werden verstärkt im Vorverkauf günstiger angeboten.

Salzburg meldet Preissteigerungen zwischen 2 und 4,5%. In großen Skigebieten wie Ski amadé und der Salzburger Sportwelt liegen Tagesskipässe in der Hauptsaison zwischen 69,50 und 79 EUR.

In Kärnten bewegen sich die Tageskarten für Erwachsene unter 70 EUR, mit regionalen Unterschieden von 8 EUR für kleinere Hänge bis 69,50 EUR in größeren Skigebieten. Saisonkarten kosten hier bis zu 841 EUR im Normalverkauf.

Steirische Skigebiete wie Planai-Hochwurzen oder Kreischberg erhöhen ihre Preise moderat. Beispielsweise kostet der Tagesskipass auf der Teichalm 32,50 EUR, auf der Kaiserau 36 EUR.

Oberösterreich setzt vermehrt auf dynamische Preise mit Online-Vorverkaufsangeboten ab etwa 41 EUR für Tageskarten. Fixpreise gelten unter anderem für Dachstein-West (65 EUR) und Kasberg (54–58 EUR).

In Niederösterreich kostet der „NÖ Bergerlebnispass“ für zehn Skigebiete im Vorverkauf 410 EUR und damit 2,5% mehr als im Vorjahr. Die flexiblen Preise orientieren sich hier an der Nachfrage, wobei frühzeitige Buchungen günstiger sind.

Gründe für die Preissteigerungen

Die Seilbahnbranche führt die Preiserhöhungen auf deutlich gestiegene Kosten für Energie, Personal und Bauarbeiten zurück. Die Betreiber kalkulieren weiterhin vorsichtig, um Verluste zu vermeiden. Gleichzeitig bieten viele Skigebiete Vergünstigungen für Familien und Frühbucher an, um den Wintersport weiterhin attraktiv zu halten. (APA / red)