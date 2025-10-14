tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Jetzt noch rasch anmelden: Air Canada Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Bereits morgen, am 15. Oktober 2025, lädt Air Canada Reisebüro-MitarbeiterInnen zu einem exklusiven Webinar mit aktuellen Einblicken in das Nordamerika-Angebot ein.

Air Canada bietet TouristikerInnen eine kompakte Online-Schulung, die aktuelle Informationen, praxisnahe Verkaufsunterstützung und wertvolle Einblicke in das Nordamerika-Streckennetz vermittelt. Im Fokus stehen dabei die wichtigsten Routen, Services an Bord sowie die Vorteile der Zusammenarbeit im A++ Atlantic Joint Venture mit Austrian Airlines und Lufthansa. TeilnehmerInnen erfahren außerdem, wie sich Air Canada Flüge gezielt und effizient über das AER Cockpit finden und buchen lassen – inklusive nützlicher Tipps zur Tarifauswahl und Buchungsklassen. 

  • Datum: Mittwoch, 15. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 10.30–11:30 Uhr
  • Ort: Online – bequem vom Arbeitsplatz aus

Inhalte im Überblick:

  • Flugverbindungen ab Österreich und Deutschland
  • AC als Partner von AUA & Lufthansa im A++ Atlantic Joint Venture
  • Umsteigen leicht gemacht: über Toronto weiter nach Kanada, USA & Karibik
  • Serviceangebote und Klassen an Bord
  • Praktische Infos für Buchung & Verkauf von Air Canada Flügen

Im Rahmen des Webinars demonstriert das AERTiCKET-Team außerdem Schritt für Schritt, wie sich Air Canada Tarife über das AER Cockpit optimal filtern, auswählen und buchen lassen. Dabei werden auch Hinweise zu Tarifbedingungen und Buchungsklassen gegeben – ergänzt durch Tipps & Tricks für den Verkaufsalltag. Eine Q&A-Runde zum Abschluss bietet Gelegenheit für individuelle Fragen. 

Anmeldung zum Air Canada Webinar HIER - TeilnehmerInnen erhalten vor dem Termin eine Erinnerung inklusive Zugangslink. (red)


  webinar, schulung, online-schulung, agents, aerticket, aerticket austria, air canada, kanada, einladung, termin, kalender, nordamerika

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
15 Oktober 2025

13:43
Ikarus Tours veröffentlicht "Ferne Welten 2026"-Reiseprogramm
11:56
ASA-Roadshow bringt Afrika-Reisewissen nach Österreich
10:56
Weltweitwandern präsentiert neuen Katalog für 2026/27
10:40
Air France & KLM laden zum Infotag am Flughafen Ljubljana
10:35
Wintertourismus 2025/26: ÖW-Studie bestätigt stabile Nachfrage
10:14
US-Shutdown: FluglotsInnen warnen vor Sicherheitsrisiken

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.