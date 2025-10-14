| news | schulung » reisebuero
Jetzt noch rasch anmelden: Air Canada Webinar
Bereits morgen, am 15. Oktober 2025, lädt Air Canada Reisebüro-MitarbeiterInnen zu einem exklusiven Webinar mit aktuellen Einblicken in das Nordamerika-Angebot ein.
Air Canada bietet TouristikerInnen eine kompakte Online-Schulung, die aktuelle Informationen, praxisnahe Verkaufsunterstützung und wertvolle Einblicke in das Nordamerika-Streckennetz vermittelt. Im Fokus stehen dabei die wichtigsten Routen, Services an Bord sowie die Vorteile der Zusammenarbeit im A++ Atlantic Joint Venture mit Austrian Airlines und Lufthansa. TeilnehmerInnen erfahren außerdem, wie sich Air Canada Flüge gezielt und effizient über das AER Cockpit finden und buchen lassen – inklusive nützlicher Tipps zur Tarifauswahl und Buchungsklassen.
- Datum: Mittwoch, 15. Oktober 2025
- Uhrzeit: 10.30–11:30 Uhr
- Ort: Online – bequem vom Arbeitsplatz aus
Inhalte im Überblick:
- Flugverbindungen ab Österreich und Deutschland
- AC als Partner von AUA & Lufthansa im A++ Atlantic Joint Venture
- Umsteigen leicht gemacht: über Toronto weiter nach Kanada, USA & Karibik
- Serviceangebote und Klassen an Bord
- Praktische Infos für Buchung & Verkauf von Air Canada Flügen
Im Rahmen des Webinars demonstriert das AERTiCKET-Team außerdem Schritt für Schritt, wie sich Air Canada Tarife über das AER Cockpit optimal filtern, auswählen und buchen lassen. Dabei werden auch Hinweise zu Tarifbedingungen und Buchungsklassen gegeben – ergänzt durch Tipps & Tricks für den Verkaufsalltag. Eine Q&A-Runde zum Abschluss bietet Gelegenheit für individuelle Fragen.
Anmeldung zum Air Canada Webinar HIER - TeilnehmerInnen erhalten vor dem Termin eine Erinnerung inklusive Zugangslink. (red)
