Jetzt noch rasch anmelden: Air Canada Webinar

Air Canada bietet TouristikerInnen eine kompakte Online-Schulung, die aktuelle Informationen, praxisnahe Verkaufsunterstützung und wertvolle Einblicke in das Nordamerika-Streckennetz vermittelt. Im Fokus stehen dabei die wichtigsten Routen, Services an Bord sowie die Vorteile der Zusammenarbeit im A++ Atlantic Joint Venture mit Austrian Airlines und Lufthansa. TeilnehmerInnen erfahren außerdem, wie sich Air Canada Flüge gezielt und effizient über das AER Cockpit finden und buchen lassen – inklusive nützlicher Tipps zur Tarifauswahl und Buchungsklassen.

Datum: Mittwoch, 15. Oktober 2025

Mittwoch, 15. Oktober 2025 Uhrzeit: 10.30–11:30 Uhr

10.30–11:30 Uhr Ort: Online – bequem vom Arbeitsplatz aus

Inhalte im Überblick:

Flugverbindungen ab Österreich und Deutschland

AC als Partner von AUA & Lufthansa im A++ Atlantic Joint Venture

Umsteigen leicht gemacht: über Toronto weiter nach Kanada, USA & Karibik

Serviceangebote und Klassen an Bord

Praktische Infos für Buchung & Verkauf von Air Canada Flügen

Im Rahmen des Webinars demonstriert das AERTiCKET-Team außerdem Schritt für Schritt, wie sich Air Canada Tarife über das AER Cockpit optimal filtern, auswählen und buchen lassen. Dabei werden auch Hinweise zu Tarifbedingungen und Buchungsklassen gegeben – ergänzt durch Tipps & Tricks für den Verkaufsalltag. Eine Q&A-Runde zum Abschluss bietet Gelegenheit für individuelle Fragen.

Anmeldung zum Air Canada Webinar HIER - TeilnehmerInnen erhalten vor dem Termin eine Erinnerung inklusive Zugangslink. (red)