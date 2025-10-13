Valletta als beste Stadt Europas und weltweit ausgezeichnet

Valletta wurde bei den Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025 zur besten Stadt Europas gekürt und erhielt zusätzlich den Titel „Beste Stadt der Welt“. Damit setzte sich die maltesische Hauptstadt gegen Städte wie Paris, Venedig, Lissabon und Athen durch. Zudem wurde das The Phoenicia Malta, das vor den Toren Vallettas liegt, erneut in die prestigeträchtige Liste „Rest of Europe“ aufgenommen. Als einziges maltesisches Hotel auf dieser Liste steht das Phoenicia Malta für herausragende Gastfreundschaft und eine internationale Reputation auf höchstem Niveau.

Die Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards basieren auf mehr als 182.500 Bewertungen von LeserInnen weltweit und gehören zu den ältesten und angesehensten Auszeichnungen der Reisebranche.

Zeichen der Wertschätzung

Vallettas doppelter Triumph – als sowohl Europas als auch der weltweit besten Stadt – ist ein herausragendes Zeichen für Maltas kontinuierliche Anziehungskraft und für das Engagement seiner Bevölkerung, eine Destination zu gestalten, die weltweit inspiriert, fasziniert und willkommen heißt.

Der stellvertretende Premierminister und Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Tourismus, Hon. Ian Borg, kommentierte: „Es ist eine große Ehre, dass Valletta von den LeserInnen des Condé Nast Traveller als die Nummer eins unter den europäischen Städten ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung zeigt die Wertschätzung für Maltas reiches kulturelles Erbe, seine beeindruckende Architektur und die herzliche Gastfreundschaft unserer Bevölkerung.“

Carlo Micallef, CEO der Malta Tourism Authority, ergänzte: „Diese Auszeichnung bestätigt Maltas Status als erstklassige Destination für anspruchsvolle Reisende. Im Namen der Malta Tourism Authority danke ich allen BesucherInnen, die die Schönheit unserer Inseln erlebt und gefeiert haben, sowie unseren PartnerInnen und TourismusanbieterInnen, deren Engagement Maltas Ansehen auf der internationalen Bühne stärkt. Diese Anerkennung motiviert uns, auch die kommende Wintersaison erfolgreich zu gestalten.“

Die vollständige Liste der Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025 ist HIER online verfügbar.