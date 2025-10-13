| news | flug » flughafen
Ryanair fliegt im Winter zwischen Salzburg und Birmingham
Die Low-Cost-Airline hat heute eine neue Route von Salzburg nach Birmingham für den Winterflugplan 2025 angekündigt.
Ryanair erweitert ihr Angebot ab Salzburg: Ab dem 6. Dezember 2025 wird die neue Direktverbindung nach Birmingham angeboten. Die Strecke wird einmal pro Woche bedient und ergänzt das bestehende Ryanair-Streckennetz ab Salzburg, das bereits Verbindungen nach Alicante, Dublin, Manchester und London Stansted umfasst.
Kritik an Rahmenbedingungen in Österreich
Trotz der Erweiterung kritisiert das Unternehmen die aus ihrer Sicht nicht wettbewerbsfähigen Standortbedingungen. Österreich gehöre weiterhin zu den wenigen Ländern in Europa, die das Passagieraufkommen von vor der Pandemie noch nicht erreicht hätten – laut Ryanair unter anderem aufgrund der bestehenden Luftverkehrssteuer von 12 EUR pro Passagier. Ryanair fordert daher erneut die Abschaffung dieser Abgabe, um neue Strecken, mehr Flugverkehr und Investitionen zu ermöglichen.
Marcel Meyer, Ryanair Head of Communications DACH, sagt dazu: „Wir freuen uns über die neue Winterroute ab Salzburg, sehen aber gleichzeitig dringenden Handlungsbedarf bei den regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Luftverkehrssteuer bremst das Wachstum – wir könnten unser Passagieraufkommen in Österreich bis 2030 auf 12 Mio. pro Jahr steigern, wenn der Standort attraktiver würde.“
Zum Start der neuen Verbindung hat Ryanair einen Sondertarif-Sale aufgelegt – buchbar ausschließlich über die Website von Ryanair. (red)
ryanair, flug, winterflug, winterflugplan, salzburg, birmingham, salzburg airport, winterflugplan 2025
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
