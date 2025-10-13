Corendon Airlines startet Pilgerflüge nach Saudi-Arabien

Corendon Airlines unterstützt ab sofort MuslimInnen in Österreich, Deutschland und den Niederlanden bei der Durchführung der „kleinen Pilgerfahrt“ (Omrah) nach Mekka mit Direktflügen nach Saudi-Arabien. Bis Jänner 2026 sollen rund 5.000 Gäste im Rahmen des neuen Angebots zu den heiligen Stätten des Islam befördert werden.

Nonstop ab Wien und Salzburg

In Zusammenarbeit mit dem Pilgerreise-Spezialisten Royal Avis Aviation wurden Nonstopverbindungen nach Dschidda ab mehreren Abflughäfen eingerichtet – darunter Wien und Salzburg sowie Abflüge aus Deutschland (u.a. Düsseldorf, Frankfurt, Köln/Bonn) und Amsterdam. Der Rückflug erfolgt jeweils ab Medina, der zweitheiligsten Stadt des Islam. Die Flugzeit beträgt rund sechs Stunden.

„Mit der Verbindung nach Dschidda und ab Medina wollen wir Pilger auf dieser wichtigen Reise begleiten und ihnen ein komfortables Reiseerlebnis bieten“, so Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines.

Erstflug ab Köln

Den Auftakt machte ein Flug am 8. Oktober 2025 um 7:00 Uhr ab Köln/Bonn mit einer Boeing 737-800. Cenk Özöztürk, Geschäftsführer des Flughafens Köln/Bonn, betonte: „Ein Ziel wie Dschidda ist wichtig, um den Bedürfnissen muslimischer Fluggäste gerecht zu werden.“

Omrah ganzjährig möglich

Die Omrah ist – im Gegensatz zur Hadsch – ganzjährig durchführbar. Besonders die Herbstmonate gelten aufgrund milderer Temperaturen als geeignete Reisezeit. Neben der religiösen Bedeutung bietet Dschidda auch touristisches Potenzial: Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe, zudem liegen Strände und Küstenorte am Roten Meer in unmittelbarer Nähe.

Weitere Informationen unter: www.corendonairlines.com (red)