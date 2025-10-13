| news | katalog » veranstalter
Studiosus: Neue Kataloge für Singles, Familien und Kulturreisende
Studiosus hat seine Kataloge für die Reisesaison 2026 veröffentlicht – mit neuen Zielen, kleinen Gruppen, nachhaltigen Anreisemöglichkeiten und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen.
Für die Urlaubssaison 2026 präsentiert Studiosus insgesamt fünf neue Kataloge: Neben dem umfangreichen Europa-Katalog mit über 140 Reisen wurden auch die Programme me & more, smart & small, CityLights und family aktualisiert. Damit spricht der Veranstalter gezielt unterschiedliche Zielgruppen an – von Alleinreisenden über Kulturinteressierte bis hin zu Familien mit Kindern. Neu im Angebot sind zahlreiche Reiseziele, neue Formate und ein verstärkter Fokus auf nachhaltige Anreisemöglichkeiten.
Europa: Neue Reisen, nachhaltige Anreise
Der neue Europa-Katalog 2026 von Studiosus umfasst über 140 Reisen in mehr als 30 Länder, darunter acht neue Touren. Viele Programme bieten eine umweltschonende Alternative zum Flug – etwa mit Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Neu im Angebot sind unter anderem eine Schottland-Reise mit Bahnanreise, eine Schweiz-Rundreise mit Postbus und Centovalli-Bahn sowie entspannte Touren „mit Muße“ auf Korfu, in Schottland und durch das Alpen-Adria-Gebiet. Weitere neue Ziele: Nordspanien, Istanbul und Lappland im Winter.
Weitere Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
- Der me & more-Katalog richtet sich an Singles und Alleinreisende, die in geselliger Atmosphäre reisen möchten. Für 2026 wurden fünf neue Touren aufgenommen – darunter Ziele wie Südengland, La Palma oder Ägypten.
- Im smart & small-Programm stehen Reisen in kleinen Gruppen mit maximal 15 TeilnehmerInnen im Fokus. Neue Destinationen sind u.a. Mallorca, das Baltikum und Albanien.
- Für Städtereisende bietet CityLights kompakte Kulturprogramme mit professioneller Reiseleitung – 2026 neu im Programm sind Paris und Istanbul.
- Familien mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren finden im family-Katalog passende Angebote mit kindgerechtem Programm und genügend Freizeit. Neu hinzugekommen sind u.a. eine 14-tägige Rundreise durch Sri Lanka und eine China-Reise für Familien.
Weitere Informationen unter: www.studiosus.com (red)
