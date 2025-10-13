tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Studiosus: Neue Kataloge für Singles, Familien und Kulturreisende


Mit der Cenotvalli-Bahn geht es durch die Täler
Studiosus hat seine Kataloge für die Reisesaison 2026 veröffentlicht – mit neuen Zielen, kleinen Gruppen, nachhaltigen Anreisemöglichkeiten und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen.

Für die Urlaubssaison 2026 präsentiert Studiosus insgesamt fünf neue Kataloge: Neben dem umfangreichen Europa-Katalog mit über 140 Reisen wurden auch die Programme me & more, smart & small, CityLights und family aktualisiert. Damit spricht der Veranstalter gezielt unterschiedliche Zielgruppen an – von Alleinreisenden über Kulturinteressierte bis hin zu Familien mit Kindern. Neu im Angebot sind zahlreiche Reiseziele, neue Formate und ein verstärkter Fokus auf nachhaltige Anreisemöglichkeiten.

Europa: Neue Reisen, nachhaltige Anreise

Der neue Europa-Katalog 2026 von Studiosus umfasst über 140 Reisen in mehr als 30 Länder, darunter acht neue Touren. Viele Programme bieten eine umweltschonende Alternative zum Flug – etwa mit Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Neu im Angebot sind unter anderem eine Schottland-Reise mit Bahnanreise, eine Schweiz-Rundreise mit Postbus und Centovalli-Bahn sowie entspannte Touren „mit Muße“ auf Korfu, in Schottland und durch das Alpen-Adria-Gebiet. Weitere neue Ziele: Nordspanien, Istanbul und Lappland im Winter.

Weitere Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
  • Der me & more-Katalog richtet sich an Singles und Alleinreisende, die in geselliger Atmosphäre reisen möchten. Für 2026 wurden fünf neue Touren aufgenommen – darunter Ziele wie Südengland, La Palma oder Ägypten.
  • Im smart & small-Programm stehen Reisen in kleinen Gruppen mit maximal 15 TeilnehmerInnen im Fokus. Neue Destinationen sind u.a. Mallorca, das Baltikum und Albanien.
  • Für Städtereisende bietet CityLights kompakte Kulturprogramme mit professioneller Reiseleitung – 2026 neu im Programm sind Paris und Istanbul.
  • Familien mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren finden im family-Katalog passende Angebote mit kindgerechtem Programm und genügend Freizeit. Neu hinzugekommen sind u.a. eine 14-tägige Rundreise durch Sri Lanka und eine China-Reise für Familien.

Weitere Informationen unter: www.studiosus.com (red)


  studiosus, katalog, kataloge 2026, kulturreisen, familienreisen, soloreisen, nachhaltige reisen

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
13 Oktober 2025

16:23
Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
14:23
Valletta als beste Stadt Europas und weltweit ausgezeichnet
13:47
Ryanair fliegt im Winter zwischen Salzburg und Birmingham
12:57
Corendon Airlines startet Pilgerflüge nach Saudi-Arabien
11:14
Studiosus: Neue Kataloge für Singles, Familien und Kulturreisende
10:53
"Whycations" prägen die Reisetrends 2026
09:05
Flughafen Wien & Hainan Airlines verlosen Panda-Reise nach China

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.