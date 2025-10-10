tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

FH München: Royal Jordanian nimmt Flüge nach Amman wieder auf


Royal Jordanian Airbus A320neo
Ab dem 27. März 2026 verbindet Royal Jordanian Airlines den Münchner Flughafen wieder regelmäßig mit der jordanischen Hauptstadt Amman.

Die Nonstop-Verbindung zum Queen Alia International Airport wird ganzjährig angeboten und dreimal pro Woche bedient – jeweils mittwochs, freitags und sonntags. Damit wird die Verbindung, die zuletzt 2020 existierte, wieder aufgenommen.

Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320neo, der mit WLAN an Bord sowie einem komfortablen Kabinenprodukt ausgestattet ist. Die neue Verbindung ermöglicht nicht nur eine bequeme Anreise nach Jordanien, sondern bietet über das Drehkreuz Amman auch Anschlussmöglichkeiten zu mehr als 60 Zielen im Nahen Osten, am Golf und in Asien.

Faszinierende Natur und Kultur

Mit München ergänzt Royal Jordanian ihr deutsches Streckennetz um eine weitere wichtige Metropole und stärkt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und der Levante. Das Land beeindruckt mit der Mischung aus faszinierenden Wüstenlandschaften, einzigartigen historischen Städten und ist somit ein außergewöhnliches Reiseziel voller Kultur, Naturschönheiten und Gastfreundschaft. Über ihre Destinations-Plattform exploRJordan gibt die Airline ihren Gästen Tipps und Informationen für ihren Aufenthalt in Jordanien. (red)


  muc, flughafen münchen, royal jordanian, amman, aufnahme, ganzjahresziel

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
10 Oktober 2025

13:55
Albin Loidl ist neuer DRV-Präsident
11:57
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 41/42
11:51
FH München: Royal Jordanian nimmt Flüge nach Amman wieder auf
11:15
Hongkong Flughafen startet kostenlose Layover-Touren für Transitgäste
10:46
Neues Entry-Exit-System startet am Flughafen Wien
10:28
TUI: Berufsausbildung für benachteiligte junge Menschen in Kenia

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.