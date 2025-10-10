| news | flug
FH München: Royal Jordanian nimmt Flüge nach Amman wieder auf
Ab dem 27. März 2026 verbindet Royal Jordanian Airlines den Münchner Flughafen wieder regelmäßig mit der jordanischen Hauptstadt Amman.
Die Nonstop-Verbindung zum Queen Alia International Airport wird ganzjährig angeboten und dreimal pro Woche bedient – jeweils mittwochs, freitags und sonntags. Damit wird die Verbindung, die zuletzt 2020 existierte, wieder aufgenommen.
Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320neo, der mit WLAN an Bord sowie einem komfortablen Kabinenprodukt ausgestattet ist. Die neue Verbindung ermöglicht nicht nur eine bequeme Anreise nach Jordanien, sondern bietet über das Drehkreuz Amman auch Anschlussmöglichkeiten zu mehr als 60 Zielen im Nahen Osten, am Golf und in Asien.
Faszinierende Natur und Kultur
Mit München ergänzt Royal Jordanian ihr deutsches Streckennetz um eine weitere wichtige Metropole und stärkt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und der Levante. Das Land beeindruckt mit der Mischung aus faszinierenden Wüstenlandschaften, einzigartigen historischen Städten und ist somit ein außergewöhnliches Reiseziel voller Kultur, Naturschönheiten und Gastfreundschaft. Über ihre Destinations-Plattform exploRJordan gibt die Airline ihren Gästen Tipps und Informationen für ihren Aufenthalt in Jordanien. (red)
