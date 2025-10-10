tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Neues Entry-Exit-System startet am Flughafen Wien


Foto: dizain / shutterstock
Auf dem Flughafen Wien in Schwechat steht für BürgerInnen aus Drittstaaten der Startschuss für das neue Entry-Exit-System (EES) der EU bevor.

Ab Sonntag beginnen die Mitgliedstaaten mit dessen schrittweiser Einführung. Mit dem automatisierten IT-System werden Reisende aus Drittstaaten, die einen Kurzaufenthalt (bis zu 90 Tage) im Schengen-Raum beabsichtigen, bei der Ein- und Ausreise an der Schengen-Außengrenze erfasst.

In Österreich betrifft die Einführung des EES ausschließlich die internationalen Flughäfen und Flugplätze. Auf Wien folgen laut Innenministerium Salzburg (12. November), Innsbruck (19. November), Graz (26. November) sowie Linz und Klagenfurt am 3. Dezember. EU-Kommissar Magnus Brunner bezeichnete das EES bei der Präsentation am Donnerstag in Schwechat als wichtigen Bestandteil der Asyl- und Migrationsreform. Es handle sich zudem um das „modernste IT-Grenzmanagement der Welt".

FH Wien: Millioneninvestition

Der Flughafen Wien hat laut Vorstandsdirektor Günther Ofner in 52 Selbstbedienungsanlagen zur Vorregistrierung und 72 Grenzkontrollkojen 16 Millionen EUR investiert. Er sprach von zwei Jahren Vorbereitungszeit. Etwa 10% der Passagiere oder drei bis 3,5 Mio. in Wien würden aus Drittstaaten kommen und somit das EES künftig in Anspruch nehmen. Den Probebetrieb, dieser ist auf sechs Monate angesetzt, gebe es, weil „Kinderkrankheiten" möglich seien, so Ofner. Es breche ein "neues Zeitalter im europäischen Grenzmanagement" an, hieß es aus dem Innenministerium. Das manuelle Stempeln von Pässen sei bald Geschichte.

Einheitlicher Standard

Das EES gilt beim ersten und beim letzten Schengener Grenzübertritt. Mit der vollständigen Inbetriebnahme besteht die unionsrechtliche Verpflichtung, biometrische Daten (Fingerabdrücke und Gesichtsbild) im Rahmen der Grenzkontrolle zur Verfügung zu stellen. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, sprach von einem „europaweit einheitlichen Standard". Ab 10. April 2026 soll das System laut Innenministerium an sämtlichen Übergängen der Schengen-Außengrenze vollständig angewendet werden. (APA/red)


  eu, einreise-erleichterung, entrysystem, ausreise, biometrische daten, fingerabdruck, gesichtsfoto, berliner flughafen wien, vie, linz, salzburg, graz, innsbruck, klagenfurt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
10 Oktober 2025

13:55
Albin Loidl ist neuer DRV-Präsident
11:57
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 41/42
11:51
FH München: Royal Jordanian nimmt Flüge nach Amman wieder auf
11:15
Hongkong Flughafen startet kostenlose Layover-Touren für Transitgäste
10:46
Neues Entry-Exit-System startet am Flughafen Wien
10:28
TUI: Berufsausbildung für benachteiligte junge Menschen in Kenia

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.