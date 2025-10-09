| news | destination
Miami: Ein Herbst voll mit Kunst
Das Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) kündigt den Start von Fall for the Arts an, einem dreimonatigen Kulturfestival, das die Bedeutung vom Großraum Miami und Miami Beach als eine führende Destination für Kunst und Kultur hervorhebt.
Das Programm läuft vom 1. Oktober bis zum 7. Dezember und lädt BesucherInnen, sowie Einheimische dazu ein, eine ganze Saison lang vielfältige Formen künstlerischen Ausdrucks zu erleben – von visuellen Werken und Live-Darbietungen bis hin zu innovativer Erlebniskunst und gemeinschaftsorientierten Veranstaltungen.
Seit der Ankunft von Art Basel Miami Beach im Jahr 2002 haben sich der Großraum Miami und Miami Beach zu einem lebendigen Zentrum für zeitgenössische Kunst und Performance entwickelt, die mit 23 Museen, Hunderten Galerien und einer sich ständig weiterentwickelnden öffentlichen Kunstlandschaft aufwarten kann
Die Programmpunkte umfassen
- Art of Black Miami: Vielfältige kulturelle Erlebnisse, die die Kunst und Kultur der Schwarzen Diaspora im Großraum Miami und Miami Beach präsentieren.
- Art Deco Alive!: Ein viertägiges Festival auf dem Ocean Drive, das die architektonische Bedeutung von Miami Beach hervorhebt, unter anderem mit einer Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit Mumbai, Indien, entsteht.
- III Points Music Festival: Ein Musik-, Kunst- und Technologiefestival in Wynwood.
- Miami Film Festival GEMS : Zeigt die „Juwelen“ des internationalen Filmschaffens.
- The ReefLine Launch: Die erste Phase der Installation „Concrete Coral“ von Leandro Erlich wird enthüllt – ein sieben Meilen langer Unterwasser-Skulpturenpark, der Kunst, Wissenschaft und Naturschutz verbindet.
- Doral International Art Fair (6.–9. Nov.): Vier Tage voller Ausstellungen und interkulturellem Austausch.
- Miami Beach’s No Vacancy Program (13. Nov.–20. Dez.): Hotelbasierte Kunstinstallationen lokaler Künstler.
- Miami Book Fair (16.–23. Nov.): Über 400 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Sprachen und Genres.
- Miami City Ballet – 40. Jubiläumssaison: Ein Meilensteinprogramm unter der Leitung von Artistic Director Gonzalo Garcia.
- Wynwood Walls’ Goldman Global Arts Gallery präsentiert „Beyond: Echoes of a Borderless Life“ (bis 16. Nov.): Doppelsolo-Ausstellung der renommierten Street Artists Millo und Seth mit neuen Arbeiten, einer Kollaboration und einer ortsspezifischen Installation über menschliche Verbindung, Empathie und geteilte Nostalgie über Grenzen hinweg.
Weitere Programmpunkte umfassen den Miami Beach Culture Crawl, die 20. Saison des Adrienne Arsht Center, den 30. Geburtstag des Actors’ Playhouse sowie kulturelle Angebote von Partnern wie The Betsy Hotel und Faena Hotel Miami Beach. (red)
miami, greater miami, florida, gmcvb, kunst, kultur, festivals, galerie, usa
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
9 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Ätna-Krater: Eintrittsgeld für BesucherInnen
Die Silvestri-Krater entstanden bei Vulkanausbrüchen...
Plantours: Auf den Spuren von Whiskey, Dudelsack und Nessie
Im kommenden Sommer können Passagiere...
Flughafen Wien & Hainan Airlines verlosen Panda-Reise nach China
Der Flughafen Wien und Hainan...
Scottsdale: Vielfalt in der Sonora-Wüste
Scottsdale in Arizona vereint Abenteuer,...
Neue Kommunikations- und Marketing-Agentur "Voice of Travel"
Mit Voice of Travel geht...