Miami: Ein Herbst voll mit Kunst

Das Programm läuft vom 1. Oktober bis zum 7. Dezember und lädt BesucherInnen, sowie Einheimische dazu ein, eine ganze Saison lang vielfältige Formen künstlerischen Ausdrucks zu erleben – von visuellen Werken und Live-Darbietungen bis hin zu innovativer Erlebniskunst und gemeinschaftsorientierten Veranstaltungen.

Seit der Ankunft von Art Basel Miami Beach im Jahr 2002 haben sich der Großraum Miami und Miami Beach zu einem lebendigen Zentrum für zeitgenössische Kunst und Performance entwickelt, die mit 23 Museen, Hunderten Galerien und einer sich ständig weiterentwickelnden öffentlichen Kunstlandschaft aufwarten kann

Die Programmpunkte umfassen

Weitere Programmpunkte umfassen den Miami Beach Culture Crawl, die 20. Saison des Adrienne Arsht Center, den 30. Geburtstag des Actors’ Playhouse sowie kulturelle Angebote von Partnern wie The Betsy Hotel und Faena Hotel Miami Beach. (red)