Indigourlaub: Neuer Katalog, neue Schwerpunkte

Damit reagiert der österreichische Spezialanbieter auf den wachsenden Wunsch vieler Menschen nach einem ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Zufriedenheit. „Bewegung ist längst Teil des Alltags etlicher unserer Gäste – jetzt geht es um die nächste Ebene: mentales Wohlbefinden und ein nachhaltig glückliches Leben“, erklärt Gründerin und Geschäftsführerin Sonja Miko.

Fokus auf Klarheit und Veränderung

Mit Mental Skills & Coaching-Programmen ergänzt Indigourlaub die Angebote in allen drei eigenen Häusern in Oberösterreich, im bayerischen Voralpenland und auf Mallorca um ein weiteres Themenfeld: Die Programmerweiterung umfasst Kurse wie Yoga, Visionssuche & Manifestation in den Bergen im Chiemgau, Klarheit & Manifestation auf der spanischen Sonneninsel oder Mentaltraining im Grünen im österreichischen Mühlviertel. Damit unterstütze der Reisespezialist Menschen in Phasen von Stagnation und Neuorientierung. Die Teilnehmenden würden in den unterschiedlichen Kursen konkrete Methoden erlernen, um Veränderungsprozesse anzustoßen und effektiv umzusetzen, so Indigourlaub in der Presseaussendung.

Länger leben, leichter fühlen

Gesund und fit alt werden – der Wunsch nach einem längeren und vor allem vitaleren Leben sei längst keine Randerscheinung mehr. Dem globalen Longevity-Trend habe sich Indigourlaub bereits seit mehreren Jahren angenommen und erweitere 2026 im Kontext von Ayurveda seine Gesundheitskonzepte, die langes und gesundes Leben im Einklang mit den individuellen Konstitutionstypen (Doshas) fördern sollen. Durch ausgewogene Ernährung, tägliche Routinen, Kräutertherapien und Achtsamkeit soll nicht nur die Lebensdauer verlängert, sondern auch die Lebensqualität gesteigert werden. In Kursen von drei bis 14 Tagen würden Gesundheitsbewusste erlernen, wie sich durch Ayurveda traditionelles Wissen mit moderner Lebensweise verbinden lässt, heißt es weiter.

Pilates-Trend

Während Yoga für seine spirituelle und meditative Ausrichtung bekannt ist, konzentriert sich Pilates vor allem auf die physische Stärkung der Tiefenmuskulatur. Passend dazu erweitert Indigourlaub 2026 das Portfolio und bietet in allen drei eigenen Häusern maßgeschneiderte Programme: Die Kurse verbinden gezieltes Körpertraining – von Core-Stabilität, Balance und Beweglichkeit über Atemtechniken bis hin zu faszienorientierten Übungen – mit Entspannung. Alle Angebote beinhalten vegetarisch-vegane Vollverpflegung sowie die Nutzung der hauseigenen Infrastruktur wie Sauna und Naturbadeteich oder Pool (optional).

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Seit seiner Gründung 2005 setze Indigourlaub konsequent auf Nachhaltigkeit, von ressourcenschonender Auswahl der Geschäftspartner und vegetarisch-veganem Soulfood bis hin zu Zusatzleistungen für MitarbeiterInnen wie Klimatickets, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Betriebsausflügen, so Indigourlaub. Das Büro selbst hat Ökostandard. Der Veranstalter unterstützt wohltätige Organisationen beispielsweise Mission Erde oder das Jane Goodall Institut, kompensiert Firmen-Flugreisen vollständig und motiviert Gäste zu umweltfreundlicher Anreise sowie Fahrgemeinschaften. Seit 2018 ist das Unternehmen TourCert-zertifiziert. (red)