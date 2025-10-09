Plantours: Auf den Spuren von Whiskey, Dudelsack und Nessie

Ab Hamburg geht es direkt nach Aberdeen in Schottland und zur ersten Attraktion der Kreuzfahrt: zum Loch Ness. Die Route von MS Hamburg führt weiter auf die Äußeren Hebriden und nach Oban. Dort erkunden die Gäste die schottischen Highlands bei einer Wanderung und probieren den berühmten schottischen Whiskey.

Edinburgh: Urbanes Highlight

Weitere Stationen der Schottland-Kreuzfahrt sind Glasgow, die Inneren Hebriden mit den Inseln Mull und Skye sowie die Orte Ullapool und Scrabster am Fuße der Highlands. Besuche von Schlössern und Ruinen führen tief in die Geschichte des Landes. Auch in Schottlands Hauptstadt Edinburgh steht das berühmte Castle Edinburgh auf dem Programm. Von dort nimmt MS Hamburg wieder Kurs auf Hamburg. Die 13-tägige Reise „Best of Schottland – Whiskey, Dudelsack und Nessie“ vom 27. Juni bis 9. Juli 2026 ist ab/bis Hamburg inklusive Vollpension ab 2.659 EUR buchbar. (red)