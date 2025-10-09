| news | schiff » destination
Plantours: Auf den Spuren von Whiskey, Dudelsack und Nessie
Im kommenden Sommer können Passagiere von MS Hamburg auf der 13-tägigen Kreuzfahrt „Best of Schottland“ tief in die Geschichte des Landes eintauchen.
Ab Hamburg geht es direkt nach Aberdeen in Schottland und zur ersten Attraktion der Kreuzfahrt: zum Loch Ness. Die Route von MS Hamburg führt weiter auf die Äußeren Hebriden und nach Oban. Dort erkunden die Gäste die schottischen Highlands bei einer Wanderung und probieren den berühmten schottischen Whiskey.
Edinburgh: Urbanes Highlight
Weitere Stationen der Schottland-Kreuzfahrt sind Glasgow, die Inneren Hebriden mit den Inseln Mull und Skye sowie die Orte Ullapool und Scrabster am Fuße der Highlands. Besuche von Schlössern und Ruinen führen tief in die Geschichte des Landes. Auch in Schottlands Hauptstadt Edinburgh steht das berühmte Castle Edinburgh auf dem Programm. Von dort nimmt MS Hamburg wieder Kurs auf Hamburg. Die 13-tägige Reise „Best of Schottland – Whiskey, Dudelsack und Nessie“ vom 27. Juni bis 9. Juli 2026 ist ab/bis Hamburg inklusive Vollpension ab 2.659 EUR buchbar. (red)
plantours, kreuzfahrt, schottland, hamburg, sommer 2026, ms hamburg
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
9 Oktober 2025
