Eurotours integriert Cruise Compass

KundInnen im gesamten deutschsprachigen Raum würden damit einen stark erweiterten Zugang in die weite Welt der Kreuzfahrten erhalten, außerdem einen besseren Überblick über Verfügbarkeiten, die schönsten Routen, empfehlenswerte Reedereien und Kabinenkategorien sowie eine ansprechende, vereinfachte Buchungsstrecke. Gleichzeitig stünden die Cruise-Compass-Angebote zu Eurotours-Konditionen ab sofort auch allen Partner-Reisebüros in Österreich zur Verfügung, so Eurotours in der Pressemeldung.

Wachsender Kreuzfahrtmarkt

„Mit Cruise Compass bieten wir unseren Kund:innen eine zeitgemäße, transparente und nutzerfreundliche Lösung für Kreuzfahrten – von der Inspiration bis zur Buchung“, freut sich Maik Gruba, Geschäftsführer Eurotours, über einen großen, digitalen Meilenstein für den Reiseveranstalter. Gäste würden die Gäste von einer weit größeren Auswahl und damit attraktiveren Preisen profitieren – ein wichtiger Schritt, um den wachsenden Kreuzfahrtmarkt optimal zu bedienen. Darüber hinaus wachse das Angebot laufend weiter: Schon in Kürze sollen zusätzliche Reedereien und neue Funktionen integriert werden, etwa die Kombination mit Flügen und Transfers, heißt es weiter. (red)