Flughafen Wien & Hainan Airlines verlosen Panda-Reise nach China

Die Großen Pandas Lan Yun und He Feng im Tiergarten Schönbrunn haben neue Paten – und für Reiselustige gibt es jetzt sogar die Chance, ihre Heimat hautnah zu erleben: Gemeinsam mit Hainan Airlines lädt der Flughafen Wien zum Gewinnspiel ein. Der Hauptpreis: Eine Reise nach Chengdu, inklusive Direktflug, Hotelübernachtung, Eintritt zur berühmten Panda-Forschungsstation und Lounge-Zugang am Flughafen Wien.

Pandas als Botschafter

Die symbolträchtige Patenschaft für Lan Yun und He Feng unterstreicht die langjährige Verbindung zwischen Österreich und China – kulturell, touristisch und wirtschaftlich. „Diese Patenschaft steht für unsere enge Verbindung mit China und setzt zugleich ein starkes Zeichen für den Artenschutz“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Auch Hainan Airlines sieht in der Zusammenarbeit eine besondere Ehre: „Sie zeigt, wie Luftfahrt auch den kulturellen Austausch fördert“, betont Eric Zhuo Zhang, General Manager von Hainan Airlines in Wien.

Pandas in ihrer Heimat erleben

Im Rahmen des neuen Engagements startet ein exklusives Gewinnspiel: Zu gewinnen gibt es eine Reise für zwei Personen nach Chengdu – Heimatstadt der Großen Pandas – inklusive:

Hin- und Rückflug mit Hainan Airlines ab Wien

Hotelaufenthalt über Trip.com

Eintritt zur Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

Zugang zur VIENNA Lounge am Flughafen Wien

Zweit- und Drittplatzierte erhalten Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn.

Mit Hainan Airlines nach Chengdu

Chengdu liegt in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und gilt als Zentrum des weltweiten Panda-Schutzes. Die dortige Panda-Station ist weltberühmt – und Ausgangspunkt für viele Natur- und Kulturabenteuer. Als lebendige Millionenstadt mit reicher Kulinarik, Kultur und Nähe zum tibetischen Hochland zählt Chengdu zu den spannendsten Reisezielen Asiens.

Hainan Airlines verbindet Wien ganzjährig dreimal pro Woche nonstop mit Chengdu (Di, Do, So) und bietet dabei ausgezeichneten Komfort an Bord. Zusätzlich wird Shenzhen, Chinas innovativer Tech-Hub, direkt ab Wien angeflogen.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel unter: www.viennaairport.com/pandas (Red)