Scottsdale: Vielfalt in der Sonora-Wüste

Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und einer einzigartigen Lage in der Sonora-Wüste zählt Scottsdale zu den vielseitigsten Reisezielen im Südwesten der USA. BesucherInnen erwartet eine gelungene Mischung aus Naturerlebnissen, Kulinarik, Kultur, Entspannung und Freizeitaktivitäten – abgestimmt auf unterschiedlichste Reiseinteressen.

Für AbenteurerInnen

In der Sonora-Wüste rund um Scottsdale finden Outdoorfans zahlreiche Aktivitäten: Geländewagentouren durch Canyons, Klettereien an steilen Felsen und Ausritte durch die Wüstenlandschaft. Anbieter wie Desert Dog Offroad Adventures garantieren Offroad-Kicks und eindrucksvolle Ausblicke. Im McDowell Sonoran Preserve gibt es Routen für EinsteigerInnen wie für Fortgeschrittene. Wer den Wildwasser-Reiz sucht, kann sich beim River Rafting am Lower Salt River austoben oder bei einer Heißluftballonfahrt die Landschaft von oben betrachten.

Für GenießerInnen (Foodies)

Scottsdale hat sich zur Genuss-Hotspot entwickelt: von Southwest-Küche über Farm-to-Table-Konzepte bis kreative Cocktailbars. Namhafte Adressen sind Luna by Giada oder COURSE Restaurant. Die Dinner-Events von Cloth & Flame unter freiem Sternenhimmel bieten besondere Abende. Auf dem Scottsdale Wine Trail laden Weinbars und Tasting Rooms wie Aridus Wine Company, Carlson Creek und Los Milics zu lokalen Weinverkostungen ein. Eine Food Tour durch Old Town Scottsdale rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Für Wellness-Fans

Über 50 Spas rund um Scottsdale bieten ganzheitliche Entspannung. Im Boulders Resort & Spa und im Sanctuary Camelback Mountain Resort kann man auf verschiedene Weise zur Ruhe kommen – etwa in Mineralbädern oder mit traditionellen Heilritualen der Native American Community. Nachhaltige Wellness und Achtsamkeit sind etwa im CIVANA Wellness Resort & Spa zentral, inklusive Fitness, Meditation und Spa-Angeboten. Yogastunden mit Blick auf die McDowell Mountains sind in Resorts wie dem ADERO Scottsdale und dem Four Seasons möglich.

Für Sportbegeisterte

Scottsdale bietet ganzjährig ideale Bedingungen für sportliche Aktivitäten. Etwa 200 Golfplätze stehen zur Auswahl, darunter der bekannte TPC Scottsdale, Spielort der PGA Tour WM Phoenix Open. Wer lieber aktiv unterwegs ist, kann Mountainbiken, Wandern oder Kajakfahren auf dem Salt River praktizieren. Für Fans von Events gibt es Baseball-Traininglager oder Spiele in der Umgebung wie in Tempe oder Glendale.

Für Familien

Scottsdale hat auch für Familien einiges zu bieten: Das OdySea Aquarium mit über 600 Tieren, das Butterfly Wonderland, ein großer Schmetterlingspavillon, und interaktive Museen wie das Musical Instrument Museum sorgen für Abwechslung. Im McCormick‑Stillman Railroad Park gibt es Miniatur-Eisenbahnfahrten; Resorts wie die Great Wolf Lodge bieten Erlebnisbereiche mit Wasserspielen für die Kleinen.

Für Kulturinteressierte

Kunst, Architektur und Geschichte prägen Scottsdale in vielen Facetten: mehr als 200 öffentliche Kunstwerke, regelmäßige Ausstellungen und der Donnerstag-Abend Scottsdale ArtWalk laden zum Flanieren ein. Museen wie das Scottsdale Museum of Contemporary Art (SMoCA) und das Museum of the West gewähren Einblicke in Moderne und westliche Kulturgeschichte. Ebenfalls sehenswert ist Taliesin West, das frühere Atelier und Winterdomizil von Frank Lloyd Wright, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, sowie die Old Adobe Mission in der Altstadt.

Weitere Informationen unter: www.experiencescottsdale.com (red)