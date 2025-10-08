MSC Cruises: Buchungsstart der Alaska-Saison 2027

MSC Cruises hat den Buchungsstart für die Alaska-Saison 2027 bekannt gegeben. Von April bis September 2027 wird die MSC Poesia ab/bis Seattle wöchentliche 7-Nächte-Kreuzfahrten unternehmen. Die Route führt zu bekannten Zielen wie Ketchikan, Juneau, Icy Strait Point, dem Tracy Arm Fjord sowie Victoria in British Columbia (Kanada).

Bereits vor dem Start der Alaska-Saison 2026 wird das Schiff umfassend modernisiert. Zu den Neuerungen zählen der MSC Yacht Club, die Spezialitätenrestaurants Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar, die neue All-Stars Sports Bar, ein umgestaltetes MSC Aurea Spa sowie ein modernisiertes Fitnessstudio powered by Technogym. Der tip-online.at-Artikel dazu HIER

Panamakanal-Passage als Saisonauftakt

Die Alaska-Saison 2027 beginnt mit einer besonderen Positionierungsfahrt: Am 8. April 2027 startet die MSC Poesia in Miami zur 18-Nächte-Reise durch den Panamakanal nach Seattle. Die regulären Abfahrten ab Seattle beginnen am 26. April 2027 – jeweils montags. Mit dem Ausbau der Alaska-Programme reagiert MSC Cruises auf die starke Nachfrage der ersten Saison 2026.

Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, sagt dazu: „Nach der großen Nachfrage und Begeisterung, die wir seit der Ankündigung unserer ersten Alaska-Kreuzfahrtroute für das Jahr 2026 erleben, freuen wir uns sehr, nun eine zweite Saison in Alaska in unser Programm aufzunehmen. Durch die Expansion in diese Region können wir unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten bieten, bemerkenswerte Reiseziele zu erkunden und gleichzeitig die erstklassigen Erlebnisse zu genießen, für die MSC Cruises bekannt ist.“

Alaska intensiv erleben

Die Alaska-Reiserouten der MSC Poesia führen zu einigen der landschaftlich beeindruckendsten Ziele der Region, darunter Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm, Juneau (alle Alaska) sowie Victoria in British Columbia (Kanada). Gäste erwarten spektakuläre Naturkulissen, eine reiche Tierwelt und das kulturelle Erbe der indigenen Bevölkerung Alaskas. In allen Anlaufhäfen steht eine breite Auswahl an Landausflügen zur Verfügung – von kulinarischen Entdeckungstouren über Naturerlebnisse bis hin zu Bootsfahrten zur Beobachtung von Wildtieren. So finden unterschiedliche Reisetypen das passende Angebot.

An Bord erleben Gäste das typische MSC Cruises-Erlebnis – eine Kombination aus europäischem Stil und amerikanischem Komfort. Abgerundet wird das Angebot durch den neu gestalteten MSC Yacht Club, der exklusiven Zugang zu Lounge, Sonnendeck, Gourmetrestaurant und persönlichem Butler-Service bietet.

Weitere Informationen: Die Alaska-Reisen 2027 mit der MSC Poesia sind ab sofort buchbar. Details zu Route, Schiff und Neuheiten unter: www.msccruises.at (red)