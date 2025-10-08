Eurotours: Kultur- und Studienreisen jetzt über TOMA buchbar

Eurotours International baut seine Vertriebswege aus und stellt seine hochwertigen Kultur- und Studienreisen ab sofort auch über das Buchungssystem TOMA bereit. Damit profitieren Reisebüros in ganz Österreich von einem direkten Zugriff auf ein vielfältiges Angebot an geführten und individuell gestaltbaren Rund- und Themenreisen.

Das Portfolio richtet sich an KundInnen, die ihren Urlaub bewusst gestalten und kulturelle wie persönliche Eindrücke mit nach Hause nehmen möchten. Die Reisen kombinieren Kultur, Natur und authentische Begegnungen und führen zu ausgewählten Zielen innerhalb Europas sowie in die Ferne. Alle Programme zeichnen sich durch eine durchdachte Routenführung, qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung und den gewohnt hohen Qualitätsstandard von Eurotours aus.

Stärkung des stationären Vertriebs

Mit der Anbindung an TOMA setzt Eurotours ein weiteres Zeichen im stationären Vertrieb. „Mit der Integration in TOMA machen wir unseren Partnerbüros die Buchung noch einfacher und eröffnen neue Wege im Vertrieb“, erklärt Maik Gruba, Geschäftsführer Eurotours.

Die Präsenz im bewährten Reservierungssystem ermöglicht es, die Angebote noch breiter zugänglich zu machen und gezielt neue Zielgruppen anzusprechen. Damit möchte Eurotours seine Rolle als innovativer Veranstalter und zuverlässiger Partner der Reisebüros im deutschsprachigen Raum einmal mehr unterstreichen. (red)