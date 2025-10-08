tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Springer Reisen: Einladung zum Branchenevent in Graz


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Springer Reisen lädt ReisebüropartnerInnen am 16. Oktober 2025 zur Präsentation der Urlaubswelt 2026 ins Restaurant „nullneun“ ein.

Springer Reisen freut sich die nächste Produktpräsentation in der steirische Landeshauptstadt anzukündigen. Im Fokus steht das Programm der Springer Urlaubswelt 2026, das erneut ein breites Angebot für Griechenland-Fans bereithält – mit wöchentlichen Verbindungen auf mehr als 20 Inseln. Neu im Programm: die Kykladeninsel Andros.

Eckdaten des Branchenevents in Graz

ReisebüropartnerInnen sind herzlich eingeladen, sich aus erster Hand über die Angebote und Neuheiten zu informieren.

  • Datum: 16. Oktober 2025
  • Uhrzeit: ab 18.30 Uhr
  • Ort: Restaurant „nullneun“, Liebenauer Tangente 4, 8041 Graz

Anmeldung per Mail an: vertrieb.helios@springerreisen.at

(red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



