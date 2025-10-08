Springer Reisen: Einladung zum Branchenevent in Graz

Springer Reisen freut sich die nächste Produktpräsentation in der steirische Landeshauptstadt anzukündigen. Im Fokus steht das Programm der Springer Urlaubswelt 2026, das erneut ein breites Angebot für Griechenland-Fans bereithält – mit wöchentlichen Verbindungen auf mehr als 20 Inseln. Neu im Programm: die Kykladeninsel Andros.

Eckdaten des Branchenevents in Graz

ReisebüropartnerInnen sind herzlich eingeladen, sich aus erster Hand über die Angebote und Neuheiten zu informieren.

Datum: 16. Oktober 2025

Uhrzeit: ab 18.30 Uhr

ab 18.30 Uhr Ort: Restaurant „nullneun“, Liebenauer Tangente 4, 8041 Graz

Anmeldung per Mail an: vertrieb.helios@springerreisen.at

