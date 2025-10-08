| news | reisebuero » veranstalter
Springer Reisen: Einladung zum Branchenevent in Graz
Springer Reisen lädt ReisebüropartnerInnen am 16. Oktober 2025 zur Präsentation der Urlaubswelt 2026 ins Restaurant „nullneun“ ein.
Springer Reisen freut sich die nächste Produktpräsentation in der steirische Landeshauptstadt anzukündigen. Im Fokus steht das Programm der Springer Urlaubswelt 2026, das erneut ein breites Angebot für Griechenland-Fans bereithält – mit wöchentlichen Verbindungen auf mehr als 20 Inseln. Neu im Programm: die Kykladeninsel Andros.
Eckdaten des Branchenevents in Graz
ReisebüropartnerInnen sind herzlich eingeladen, sich aus erster Hand über die Angebote und Neuheiten zu informieren.
- Datum: 16. Oktober 2025
- Uhrzeit: ab 18.30 Uhr
- Ort: Restaurant „nullneun“, Liebenauer Tangente 4, 8041 Graz
Anmeldung per Mail an: vertrieb.helios@springerreisen.at
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
