Einladung zu den Kreuzfahrttagen 2025


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Die Mitglieder des Ausschusses Kreuzfahrt im Österreichischen ReiseVerband (ÖRV) laden gemeinsam mit der Berufsschule für Handel und Reisen zu den traditionellen Kreuzfahrttagen 2025 ein.

Vom 15. bis 16. Oktober 2025 präsentieren einige renommierte Reedereien ihre aktuellen Programme, Schiffe und Routen sowie Neuheiten und besondere Angebote. Der Festsaal der Berufsschule für Handel und Reisen in der Hütteldorfer Straße 7-17 in Wien bietet dafür den passenden Rahmen und ausreichend Platz – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an BranchenexpertInnen als auch an die SchülerInnen und Lehrkräfte und verspricht Inspiration, Wissenstransfer und Networking.

Ablauf der Kreuzfahrttage 

Das Programm verteilt sich auf zwei Vormittage: Am Mittwoch, dem 15. Oktober, geben Costa Crociere und MSC Cruises ab jeweils 10 und 11 Uhr Einblicke in ihre Kreuzfahrtwelten. Am Donnerstag, dem 16. Oktober, folgen ab 10 Uhr Präsentationen von Star Clippers, Explora Journeys sowie TUI Cruises mit der „Mein Schiff“-Flotte.

Eckdaten im Überblick:

  • Ort: Berufsschule für Handel und Reisen, Festsaal, 1. Stock, Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien
  • Datum & Uhrzeit:
    Mittwoch, 15. Oktober 2025, 10–12 Uhr (Costa Crociere & MSC Cruises)
    Donnerstag, 16. Oktober 2025, 10–13 Uhr (Star Clippers, Explora Journeys, TUI Cruises)

Es ist keine Anmeldung erforderlich. (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



