Einladung zu den Kreuzfahrttagen 2025

Vom 15. bis 16. Oktober 2025 präsentieren einige renommierte Reedereien ihre aktuellen Programme, Schiffe und Routen sowie Neuheiten und besondere Angebote. Der Festsaal der Berufsschule für Handel und Reisen in der Hütteldorfer Straße 7-17 in Wien bietet dafür den passenden Rahmen und ausreichend Platz – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an BranchenexpertInnen als auch an die SchülerInnen und Lehrkräfte und verspricht Inspiration, Wissenstransfer und Networking.

Ablauf der Kreuzfahrttage

Das Programm verteilt sich auf zwei Vormittage: Am Mittwoch, dem 15. Oktober, geben Costa Crociere und MSC Cruises ab jeweils 10 und 11 Uhr Einblicke in ihre Kreuzfahrtwelten. Am Donnerstag, dem 16. Oktober, folgen ab 10 Uhr Präsentationen von Star Clippers, Explora Journeys sowie TUI Cruises mit der „Mein Schiff“-Flotte.

Eckdaten im Überblick:

Ort: Berufsschule für Handel und Reisen, Festsaal, 1. Stock, Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien

Berufsschule für Handel und Reisen, Festsaal, 1. Stock, Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien Datum & Uhrzeit:

Mittwoch, 15. Oktober 2025, 10–12 Uhr (Costa Crociere & MSC Cruises)

Donnerstag, 16. Oktober 2025, 10–13 Uhr (Star Clippers, Explora Journeys, TUI Cruises)

Es ist keine Anmeldung erforderlich. (red)