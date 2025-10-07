| news | destination
Neue Kommunikations- und Marketing-Agentur "Voice of Travel"
Mit Voice of Travel geht in München ein neues innovatives Unternehmen für Kommunikation sowie Destination- und Brand-Management an den Start.
Die neu gegründete Agentur mit Sitz in München versteht sich als Full-Service-Dienstleister mit klarem Fokus auf die Tourismusbranche. Das Leistungsspektrum umfasst Public Relations, Repräsentanz, Marketing, Trade-Support, Media Planning, Promotions sowie Eventmanagement. Ziel ist es, internationalen KundInnen im DACH-Raum und in ganz Europa eine starke Stimme zu verleihen.
Branchenerfahrung und breites Netzwerk
Agenturgründer Peter Mierzwiak bringt fast 30 Jahre Erfahrung in Kommunikation und Marketing mit. Zuletzt war er 16 Jahre als Media- und Public-Relations-Director bei der Münchner Agentur Global Spot tätig und betreute dort zahlreiche Destinationen, Kreuzfahrt- und Reiseveranstalterkunden. Dank seine Doppelqualifikation als Journalist und Reiseverkehrskaufmann versteht er sowohl die Sprache der Medien ebenso wie die der Touristik. Dementsprechend erklärt Mierzwiak auch den Agenturnamen: „Der Name Voice of Travel wurde ganz bewusst gewählt, schließlich sehen wir uns als Sprachrohr – sowohl für unsere zumeist internationalen KundInnen als auch für unsere Trade- und Medien-Ansprechpartner hierzulande.“
Zum Gründungsteam gehört auch Annette Kalthoff, eine erfahrene Marketing- und Trade-Relations-Expertin. Sie betreute bei Global Spot unter anderem Destinationen wie Tourism Tropical North Queensland, Tourism and Events Queensland sowie Celebrity Cruises. Kalthoff war zudem für Sylt Marketing und die Deutsche Zentrale für Tourismus in Paris tätig und bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Tourismusbranche mit. Gemeinsam positioniert sich Voice of Travel damit als kompetenter Partner für Destinationen, Reiseveranstalter und touristische Marken.
Erste Kunden an Bord
Voice of Travel ist sowohl in den deutschsprachigen Märkten als auch europaweit aktiv. Zum Start konnten bereits namhafte KundInnen gewonnen werden, darunter San Francisco Travel, der San Francisco International Airport (SFO), Celebrity Cruises, Boomerang Reisen und Fairflight Touristik.
Durch kreative und maßgeschneiderte Marketing- und PR-Maßnahmen verschaffen wir unseren Kunden Aufmerksamkeit, geben ihnen eine starke Stimme und machen potenziellen Reisenden Lust auf Urlaub“, so der Agenturchef Peter Mierzwiak, abschließend.
Kontakt: Voice of Travel - Oberbrunner Straße 4, 81475 München Tel. +49 (0)89 / 74 500 500 E-Mail: trade@voiceoftravel.de | Web: www.voiceoftravel.de
