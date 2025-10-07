Kneissl Touristik präsentiert Orient-Angebot 2025/26

Das Orient-Reiseprogramm von Kneissl Touristik umfasst für 2026 zahlreiche Termine, teils auch schon ab Ende 2025, und führt zu vielfältigen Zielen, die kulturelle Highlights, historische Stätten und landschaftliche Schönheiten verbinden: von den Weltkulturerbestätten Usbekistans über die faszinierenden Wüsten Jordaniens und Omans bis hin zu den abwechslungsreichen Landschaften Nordafrikas. Die meisten Reisen finden in kleinen Gruppen mit maximal 18 TeilnehmerInnen statt, um intensive Erlebnisse zu ermöglichen.

Usbekistan, Jordanien & Oman

Auf den Spuren der alten Seidenstraße entdecken Reisende die historischen Städte Chiwa, Buchara und Samarkand. Kneissl Touristik bietet dazu zwei Usbekistan-Reisen an: Eine 10-tägige Variante mit Fokus auf UNESCO-Welterbestätten (11.4.–20.4.2026) sowie eine 15-tägige Intensivreise mit zusätzlichem Besuch des Fergana-Tals und der Tatar-Schlucht (18.4.–2.5.2026), begleitet von RL Anton Eder.

Auch Jordanien steht mit mehreren Varianten im Programm: Die 11-tägige Reise „Jordanien intensiv“ mit zwei vollen Tagen in Petra und Übernachtung im Wadi Rum wird u.a. zu Silvester sowie im März und Mai 2026 angeboten. Kürzere 8-tägige Rundreisen ergänzen das Angebot. Neu ist eine 15-tägige Oman-Reise von Musandam bis Salalah (25.1.–8.2. und 15.2.–1.3.2026), zusätzlich gibt es mehrere Termine für bewährte 10-tägige Rundreisen.

Nordafrika und Arabien

Neben Marokko mit klassischen Reiserouten, darunter „Impressionen“, „Königsstädte“ und „Marokko intensiv“, legt Kneissl Touristik verstärkten Fokus auf Algerien. Hier werden Kultur-, Geländewagen- und Trekkingreisen ins Tassili- und Hoggar-Gebirge sowie zu römischen Stätten angeboten – mit Terminen ab November 2025 bis März 2026.

Auch das Ägypten-Angebot wurde ausgebaut: Neben der Naturreise „Libysche Wüste“ (mehrere Termine von November 2025 bis März 2026), startet im Februar 2026 die klassische KulturReise „Ägypten“. Zudem führt die 5-tägige StädteReise „Kairo“ zu den Pyramiden, dem historischen Stadtkern und – sofern geöffnet – ins neue Grand Egyptian Museum (GEM).

Weitere Informationen unter: www.kneissltouristik.at (red)