Interhome eröffnet neues Servicebüro am Ossiacher See
Der Ferienhaus-Spezialist hat sein Servicebüro in Kärnten an einen neuen Standort verlegt und verbessert damit Erreichbarkeit und Service für EigentümerInnen und Urlaubsgäste.
Das lokale Servicebüro (LSO) am Ossiacher See befindet sich nun in der Ossiacher See Straße 50 in 9520 Annenheim. Die neue Lage ist verkehrsgünstig, bietet ausreichend Parkplätze und erleichtert damit sowohl VermieterInnen als auch Gästen den Zugang. Drei Mitarbeitende kümmern sich künftig vor Ort um Beratung, Betreuung, Check-In und Schlüsselübergaben.
Die Urlaubsregion rund um den drittgrößten See Kärntens zählt zu den beliebtesten in Österreich – insbesondere bei Familien und naturverbundenen Reisenden. Wandern, Radfahren und Wintersport machen den Ossiacher See ganzjährig attraktiv. Zu den Freizeitangeboten gehört unter anderem der Familywald mit Baumwipfelpfad und Waldachterbahn.
Lokale Services für individuelle Betreuung
Mit insgesamt 120 lokalen Servicebüros in Europa bietet Interhome EigentümerInnen die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie Reinigung, Wäsche- und Instandhaltungsservices sowie vollständige Gästeabwicklung direkt vor Ort in Anspruch zu nehmen. Auch ein 24/7-Callcenter steht bei Fragen zur Verfügung.
Derzeit vermarktet das Unternehmen rund 40.000 Ferienhäuser und -wohnungen, davon über 2.100 in Österreich. Die Buchung erfolgt über die eigene Plattform sowie über mehr als 55.000 internationale VertriebspartnerInnen und Buchungskanäle. (red)
