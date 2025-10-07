tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Interhome eröffnet neues Servicebüro am Ossiacher See


Interhome eröffnet lokales Servicebüro am Ossiacher See
Der Ferienhaus-Spezialist hat sein Servicebüro in Kärnten an einen neuen Standort verlegt und verbessert damit Erreichbarkeit und Service für EigentümerInnen und Urlaubsgäste.

Das lokale Servicebüro (LSO) am Ossiacher See befindet sich nun in der Ossiacher See Straße 50 in 9520 Annenheim. Die neue Lage ist verkehrsgünstig, bietet ausreichend Parkplätze und erleichtert damit sowohl VermieterInnen als auch Gästen den Zugang. Drei Mitarbeitende kümmern sich künftig vor Ort um Beratung, Betreuung, Check-In und Schlüsselübergaben.

Die Urlaubsregion rund um den drittgrößten See Kärntens zählt zu den beliebtesten in Österreich – insbesondere bei Familien und naturverbundenen Reisenden. Wandern, Radfahren und Wintersport machen den Ossiacher See ganzjährig attraktiv. Zu den Freizeitangeboten gehört unter anderem der Familywald mit Baumwipfelpfad und Waldachterbahn.

Lokale Services für individuelle Betreuung

Mit insgesamt 120 lokalen Servicebüros in Europa bietet Interhome EigentümerInnen die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie Reinigung, Wäsche- und Instandhaltungsservices sowie vollständige Gästeabwicklung direkt vor Ort in Anspruch zu nehmen. Auch ein 24/7-Callcenter steht bei Fragen zur Verfügung.

Derzeit vermarktet das Unternehmen rund 40.000 Ferienhäuser und -wohnungen, davon über 2.100 in Österreich. Die Buchung erfolgt über die eigene Plattform sowie über mehr als 55.000 internationale VertriebspartnerInnen und Buchungskanäle. (red)


  interhome, servicebüro, ossiacher see, kärnten, ferienhaus, ferienhausanbieter, ferienwohnung, ferienhausvermieter

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
7 Oktober 2025

14:24
Einladung zu den Kreuzfahrttagen 2025
13:45
Neue Kommunikations- und Marketing-Agentur "Voice of Travel"
12:06
Ruefa eröffnet modernisierten Reisestore am Linzer Hauptplatz
11:27
Kneissl Touristik präsentiert Orient-Angebot 2025/26
10:45
Interhome eröffnet neues Servicebüro am Ossiacher See
10:00
Sunny Cars: September mit hoher Nachfrage und niedrigen Preisen
09:40
PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.