PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter
Das jährliche Treffen der PRO Gruppe fand heuer auf Einladung der Europäischen Reiseversicherung im BIO Hotel Retter in der Steiermark statt.
Vom 30. September bis 1. Oktober 2025 kam die PRO Gruppe im nachhaltigen BIO Hotel Retter zusammen – organisiert von der Europäischen Reiseversicherung. Moderiert wurde die Tagung von Stefan Kolberger (Gruber Touristik) und Harald Kraus (Kuoni Reisen), die durch ein abwechslungsreiches Programm führten. Im Zentrum standen aktuelle Herausforderungen in der Reisebranche und strategische Ansätze, um auch künftig erfolgreich aufgestellt zu sein.
Nach dem abendlichen BIO-Dinner bot eine hauseigene Schnapsverkostung mit der Gastgeberfamilie Retter einen stimmungsvollen Ausklang. Die Teilnehmenden freuen sich bereits auf das nächste PRO-Treffen.
Tagungs-TeilnehmerInnen 2025
Mit dabei waren heuer (Foto v. l. n. r.): Alois Genner (Europäische Reiseversicherung), Andreas Kröll, Manuela Heubacher (beide Christophorus), Dominik Karner, Romana Steinwander (beide Kerschner), Max Schlögl, Stefan Kolberger (beide Gruber), Sonja Puffer, Andrea Springer (beide Springer), Klaus Herburger (Herburger), Johannes Schierl (SAB), Harald Kraus (Kuoni) und Kevin Radinger (Europäische Reiseversicherung). (red)
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
