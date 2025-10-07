PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter

Vom 30. September bis 1. Oktober 2025 kam die PRO Gruppe im nachhaltigen BIO Hotel Retter zusammen – organisiert von der Europäischen Reiseversicherung. Moderiert wurde die Tagung von Stefan Kolberger (Gruber Touristik) und Harald Kraus (Kuoni Reisen), die durch ein abwechslungsreiches Programm führten. Im Zentrum standen aktuelle Herausforderungen in der Reisebranche und strategische Ansätze, um auch künftig erfolgreich aufgestellt zu sein.

Nach dem abendlichen BIO-Dinner bot eine hauseigene Schnapsverkostung mit der Gastgeberfamilie Retter einen stimmungsvollen Ausklang. Die Teilnehmenden freuen sich bereits auf das nächste PRO-Treffen.

Tagungs-TeilnehmerInnen 2025

Mit dabei waren heuer (Foto v. l. n. r.): Alois Genner (Europäische Reiseversicherung), Andreas Kröll, Manuela Heubacher (beide Christophorus), Dominik Karner, Romana Steinwander (beide Kerschner), Max Schlögl, Stefan Kolberger (beide Gruber), Sonja Puffer, Andrea Springer (beide Springer), Klaus Herburger (Herburger), Johannes Schierl (SAB), Harald Kraus (Kuoni) und Kevin Radinger (Europäische Reiseversicherung). (red)