tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter


PRO Tagung 2025 im BIO Hotel Retter
Das jährliche Treffen der PRO Gruppe fand heuer auf Einladung der Europäischen Reiseversicherung im BIO Hotel Retter in der Steiermark statt.

Vom 30. September bis 1. Oktober 2025 kam die PRO Gruppe im nachhaltigen BIO Hotel Retter zusammen – organisiert von der Europäischen Reiseversicherung. Moderiert wurde die Tagung von Stefan Kolberger (Gruber Touristik) und Harald Kraus (Kuoni Reisen), die durch ein abwechslungsreiches Programm führten. Im Zentrum standen aktuelle Herausforderungen in der Reisebranche und strategische Ansätze, um auch künftig erfolgreich aufgestellt zu sein.

Nach dem abendlichen BIO-Dinner bot eine hauseigene Schnapsverkostung mit der Gastgeberfamilie Retter einen stimmungsvollen Ausklang. Die Teilnehmenden freuen sich bereits auf das nächste PRO-Treffen.

Tagungs-TeilnehmerInnen 2025

Mit dabei waren heuer (Foto v. l. n. r.): Alois Genner (Europäische Reiseversicherung), Andreas Kröll, Manuela Heubacher (beide Christophorus), Dominik Karner, Romana Steinwander (beide Kerschner), Max Schlögl, Stefan Kolberger (beide Gruber), Sonja Puffer, Andrea Springer (beide Springer), Klaus Herburger (Herburger), Johannes Schierl (SAB), Harald Kraus (Kuoni) und Kevin Radinger (Europäische Reiseversicherung). (red) 


  adabei, pro, pro tagung, tagung, bio hotel retter, europäische reiseversicherug

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
7 Oktober 2025

14:24
Einladung zu den Kreuzfahrttagen 2025
13:45
Neue Kommunikations- und Marketing-Agentur "Voice of Travel"
12:06
Ruefa eröffnet modernisierten Reisestore am Linzer Hauptplatz
11:27
Kneissl Touristik präsentiert Orient-Angebot 2025/26
10:45
Interhome eröffnet neues Servicebüro am Ossiacher See
10:00
Sunny Cars: September mit hoher Nachfrage und niedrigen Preisen
09:40
PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.