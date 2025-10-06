| news | hotel
Motel One übernimmt sieben Flemings Hotels
Die akquirierten Häuser in zentralen Lagen in Deutschland und Österreich sollen ab 2026 unter den Marken Motel One und The Cloud One Hotels neu eröffnen.
Die Motel One Group setzt ihren Expansionskurs fort: In zwei Transaktionen übernimmt das Unternehmen sieben Hotels in München, Frankfurt, Bremen und Wien. Die Übernahmen stärken die Präsenz der Gruppe in der DACH-Region – insbesondere in etablierten Metropolen mit hoher Nachfrage. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.
Neupositionierung mit bewährten Teams
Die bislang unter der Marke Flemings betriebenen Häuser werden umfassend renoviert und neugestaltet. Ab 2026 firmieren sie unter den Marken Motel One und The Cloud One Hotels – zugeschnitten auf unterschiedliche Zielgruppen. Im Zuge der Übernahmen werden auch die Teams der Flemings Hotels vollständig übernommen. Die Häuser bleiben während der Umgestaltung geöffnet.
Fortsetzung der Expansion geplant
Mit der Integration der neuen Hotels verfolgt Motel One das Ziel, das Wachstumstempo weiter zu erhöhen und die internationale Präsenz auszubauen. Entscheidend sei, dass jedes Projekt zur jeweiligen Marke passe und die gewohnte Qualität gewährleistet bleibe.
„Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie sein“, erklärt Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group. „Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten Märkten beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen exzellente Lagen und die gewohnt hohe Qualität bieten.“ (red)
