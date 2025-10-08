| news | schiff
Neue Hausbootmarke: Locaboat und Nicols fusionieren zu Riverly
Mit Riverly bündeln die beiden Schwesterunternehmen ihre langjährige Erfahrung sowie Flotten und Fahrgebiete zu einem erweiterten Hausboot-Angebot.
Locaboat und Nicols führen ihre Stärken zusammen und präsentieren ab 2026 ein deutlich erweitertes Hausboot-Angebot unter der gemeinsamen Marke Riverly. Damit wächst nicht nur die Flotte auf über 550 Boote, sondern auch das Netzwerk an Abfahrtshäfen und Urlaubszielen in Europa. Das neue Angebot ist ab der Saison 2026 gültig – ein Urlaubskatalog zum erweiterten Programm ist ab sofort kostenlos erhältlich. Link zum Online-Katalog HIER
Mehr Boote, mehr Auswahl
Die neue Flotte von Riverly bietet eine breite Auswahl – von kompakten Booten für Paare bis hin zu geräumigen Yachten für Familien oder Gruppen. Das Angebot ist dabei klar in die Komfortklassen Classic, Komfort und Premium gegliedert. Neben der klassischen, eigens gebauten Pénichette sind moderne Cruiser mit hohem Komfort und Yacht-Feeling verfügbar. Alle Boote sind komplett ausgestattet, etwa mit Küche, Dusche, Heizung und teilweise Klimaanlage. Fahrräder können optional hinzugebucht werden.
Neue Fahrgebiete in Portugal und Ungarn
Neu im Programm sind Hausbooturlaube im portugiesischen Grande Lago sowie im Tokaj-Gebiet Ungarns, zwei landschaftlich reizvolle und kulturell spannende Regionen. Gleichzeitig wurden beliebte Regionen wie das Elsass oder die Mecklenburgische Seenplatte um zusätzliche Abfahrtshäfen ergänzt, um den Gästen mehr Flexibilität zu ermöglichen.
Nachhaltigkeit als Kernprinzip
Seit 2025 setzt Riverly bei der Flotte auf den Einsatz von HVO-Kraftstoff, einem erneuerbaren Pflanzenöl, das die CO₂-Emissionen um 92 Prozent senkt. Hybrid- und Elektroboote ergänzen die Flotte. Auch an Land engagiert sich Riverly für Nachhaltigkeit, etwa durch Aufforstung am Canal du Midi und die Nutzung umweltfreundlicher Reinigungsmittel. Das erweiterte Hausbootprogramm von Riverly ist ab sofort buchbar. Ein gedruckter Urlaubskatalog steht kostenfrei zur Verfügung.
Weitere Informationen unter: www.riverly-boats.com (red)
