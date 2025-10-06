tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Explora Journeys: Abfahrten ab Hamburg und Warnemünde 2027


Explora Journeys präsentiert Routen ab Deutschland
Die Luxusmarke der MSC Group stärkt mit zehn Routen ab Deutschland ihre Präsenz im deutschsprachigen Markt.

Explora Journeys plant im Jahr 2027 eine gezielte Erweiterung des Routennetzes mit Fokus auf den deutschen Markt. Demnach werden die Häfen Hamburg und Warnemünde gleich mehrfach in die Fahrpläne aufgenommen. Insgesamt sind zehn Reisen vorgesehen, bei denen Gäste direkt in Deutschland ein- oder aussteigen können – darunter auch zwei Rundreisen mit Start und Ziel in deutschen Häfen.

Kreuzfahrten ab Deutschland 

Hamburg wird 2027 gleich dreimal angelaufe und kann mit mehreren Segmenten kombiniert werden, die vorher so nicht buchbar waren. Durch die Extended Journeys entstehen Reisen von 5 bis zu 31 Nächten – ein neues, flexibles Angebot für Gäste, die längere Routen bevorzugen. Auch zwei Kurzreisen mit je fünf Nächten sowie die Transatlantiküberfahrt nach New York City zählen zum erweiterten Angebot.

Eine weitere neue Route startet ab Warnemünde und führt in acht Tagen über Stockholm, Tallinn, Helsinki, Visby auf Gotland, Rønne bis nach Kopenhagen. Im Rahmen einer Extended Journey können Reisende auch von Warnemünde aus auf eine 13-tägigige Reise nach Hamburg starten. 

Routen im Überblick: 

Die neuen Reiserouten verbinden verschiedene Regionen Europas und Nordamerikas. Hier alle Reisen ab / bis Deutschland im Überblick:

  • Kopenhagen – Warnemünde, 12 Nächte (16.07.–29.07)
  • Warnemünde – Kopenhagen, 8 Nächte (29.07.–06.08)
  • Kopenhagen – Hamburg, 5 Nächte (06.08.–11.08)
  • Hamburg – Kopenhagen, 9 Nächte (11.08.–20.08)
  • Kopenhagen – Hamburg, 5 Nächte (20.08.–25.08)
  • Hamburg – Reykjavik, 10 Nächte (25.08.–04.09)

Extended Journeys – kombinierte Segmente für längere Reisen:

  • Warnemünde – Hamburg, 13 Nächte (29.07.–11.08)
  • Hamburg – Hamburg, 14 Nächte (11.08.–25.08)
  • Hamburg – Quebec, 21 Nächte (25.08.–15.09)
  • Hamburg – New York City, 31 Nächte (28.08.–25.09)

Alle diese Routen für 2027 sind bereits buchbar. (red) 


  explora journeys, explora, schiff, kreuzfahrten, kreuzfahrt, warnemünde, hamburg, routen, transatlantik

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 Oktober 2025

14:09
Aviareps Roadshow in Wien
12:33
Explora Journeys: Abfahrten ab Hamburg und Warnemünde 2027
12:03
Fairbanks veröffentlicht neuen Winter Guide 2025/26
11:33
Florida: Vorweihnachtliche Events mit maritimem Flair
10:54
Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare
10:25
GTA Touristik: Produktkatalog 2026 und Reisehighlights

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.