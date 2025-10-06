Explora Journeys: Abfahrten ab Hamburg und Warnemünde 2027

Explora Journeys plant im Jahr 2027 eine gezielte Erweiterung des Routennetzes mit Fokus auf den deutschen Markt. Demnach werden die Häfen Hamburg und Warnemünde gleich mehrfach in die Fahrpläne aufgenommen. Insgesamt sind zehn Reisen vorgesehen, bei denen Gäste direkt in Deutschland ein- oder aussteigen können – darunter auch zwei Rundreisen mit Start und Ziel in deutschen Häfen.

Kreuzfahrten ab Deutschland

Hamburg wird 2027 gleich dreimal angelaufe und kann mit mehreren Segmenten kombiniert werden, die vorher so nicht buchbar waren. Durch die Extended Journeys entstehen Reisen von 5 bis zu 31 Nächten – ein neues, flexibles Angebot für Gäste, die längere Routen bevorzugen. Auch zwei Kurzreisen mit je fünf Nächten sowie die Transatlantiküberfahrt nach New York City zählen zum erweiterten Angebot.

Eine weitere neue Route startet ab Warnemünde und führt in acht Tagen über Stockholm, Tallinn, Helsinki, Visby auf Gotland, Rønne bis nach Kopenhagen. Im Rahmen einer Extended Journey können Reisende auch von Warnemünde aus auf eine 13-tägigige Reise nach Hamburg starten.

Routen im Überblick:

Die neuen Reiserouten verbinden verschiedene Regionen Europas und Nordamerikas. Hier alle Reisen ab / bis Deutschland im Überblick:

Kopenhagen – Warnemünde, 12 Nächte (16.07.–29.07)

Warnemünde – Kopenhagen, 8 Nächte (29.07.–06.08)

Kopenhagen – Hamburg, 5 Nächte (06.08.–11.08)

Hamburg – Kopenhagen, 9 Nächte (11.08.–20.08)

Kopenhagen – Hamburg, 5 Nächte (20.08.–25.08)

Hamburg – Reykjavik, 10 Nächte (25.08.–04.09)

Extended Journeys – kombinierte Segmente für längere Reisen:

Warnemünde – Hamburg, 13 Nächte (29.07.–11.08)

Hamburg – Hamburg, 14 Nächte (11.08.–25.08)

Hamburg – Quebec, 21 Nächte (25.08.–15.09)

Hamburg – New York City, 31 Nächte (28.08.–25.09)

Alle diese Routen für 2027 sind bereits buchbar. (red)