Fairbanks veröffentlicht neuen Winter Guide 2025/26


Die neue 32-seitige Broschüre informiert über Winteraktivitäten und Reiseangebote in der Region rund um Fairbanks, Alaska.

Fairbanks Winter Guide 2025/26

Die Destinationsorganisation Explore Fairbanks hat den kostenlosen Winter Guide für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Die 32-seitige, farbig gestaltete Broschüre ergänzt den ganzjährig erhältlichen offiziellen Visitors Guide und richtet sich gezielt an Reisende, die die Wintermonate in Fairbanks und Umgebung aktiv erleben möchten.

Vielfältige Winterangebote 

Im Fokus stehen typische Alaska-Aktivitäten wie Beobachtung der Polarlichter, Hundeschlittenfahrten sowie der Besuch von Eisskulpturen-Ausstellungen. Ergänzt wird der Guide durch praktische Hinweise zur Nordlichtbeobachtung sowie detaillierte Informationen zu Wintersportarten wie Langlauf, Schneeschuhwandern, Eisangeln, Fatbiking, Snowmobiling und Curling.

Neben Outdoor-Erlebnissen listet der Guide auch kulturelle und kulinarische Angebote: Museen, Kunstgalerien, Cafés, Brauereien, Destillerien sowie Geschäfte mit regionalen Produkten. Darüber hinaus werden auch nahegelegene Ausflugsziele wie North Pole, der Denali National Park and Preserve sowie der Arctic Circle vorgestellt, die im Winter gut erreichbar sind.

Der Fairbanks Winter Guide 2025/26 ist kostenlos über Explore Fairbanks  unter www.explorefairbanks.com/guide bestellbar bzw. als Online-Version verfügbar. (red) 


