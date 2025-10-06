Florida: Vorweihnachtliche Events mit maritimem Flair

Die Vorweihnachtszeit in Florida ist geprägt von mildem Klima, maritimem Flair und festlicher Atmosphäre. In verschiedenen Städten im Norden und Westen des Bundesstaates werden auch 2025 wieder kreative Lichtevents, Paraden und Kulturveranstaltungen geboten – teils direkt an den Stränden oder auf dem Wasser.

Weihnachtswelt & Lichtevents

In Jacksonville sorgt das Event „Deck the Chairs“ ab Ende November für Aufmerksamkeit: Rettungsschwimmer-Stühle am Strand werden künstlerisch illuminiert und von Konzerten, Filmabenden und Tanzaufführungen begleitet. Ergänzt wird das Programm durch eine festliche Bootsparade auf dem St. Johns River, inklusive Feuerwerk von den städtischen Brücken.

Ocala/Marion County eröffnet die Saison mit „Light Up Ocala“, einem Stadtfest mit über 100 Ständen, Live-Musik und Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum. Begegnungen mit Santa Claus und ein beleuchteter Weihnachtsbaum schaffen Anziehungspunkte für Familien und Einheimische.

Panama City gestaltet das Stadtzentrum rund um die Marina als weihnachtlichen Treffpunkt mit Familienprogramm, lokalen Verkaufsständen und einem kostenlosen Shuttle-Service zwischen den historischen Vierteln. Auch hier sind Lichter, Musik und festlich geschmückte Boote zentrale Elemente.

Festliche Theaterinszenierung & Bootsparaden

In Orlando erinnert eine Theaterinszenierung des Klassikers „A Charlie Brown Christmas“ anlässlich des 70-jährigen Peanuts-Jubiläums an Werte wie Gemeinschaft und Besinnung. Die Vorstellungen der Orlando Family Stage sind inklusiv konzipiert – mit Audiodeskription, Gebärdensprachdolmetschung und sensorisch angepassten Terminen.

In der Region St. Pete–Clearwater zählen Bootsparaden wie das „Festival of Lights“ in Madeira Beach oder die Parade des Clearwater Yacht Club zu den traditionellen Höhepunkten. Ergänzend bieten Weihnachtsmärkte, Eislaufbahnen und beleuchtete Parks wie die Florida Botanical Gardens ein saisonales Rahmenprogramm.

Ein Hoteltipp für die Feiertage ist The Ritz-Carlton, Fort Lauderdale: Direkt am Atlantik gelegen, verbindet das Haus klassische Küstenarchitektur mit saisonalen Angeboten wie einem festlichen Dinner, Spa-Programmen und Aussicht auf das weihnachtlich illuminierte Meer. (red)